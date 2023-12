La NBA ha rebautizado su trofeo MVP con el nombre de Michael Jordan

El Trofeo Michael Jordan, que se otorgará al MVP de la temporada regular de la NBA, es uno de los seis premios de nuevo diseño creados para honrar a "los pioneros de la liga que ayudaron a definir los estándares de excelencia que estos trofeos representan", dijo la NBA en un comunicado el martes.

Jordan ganó el premio MVP cinco veces durante su carrera, que abarcó 15 temporadas de la NBA en total: 13 con los Chicago Bulls (1984/85 a 1992/93 y 1994/95 a 1997/98) y dos temporadas con los Washington Wizards (2001/02 y 2002/03).

Considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de la historia, Jordan disputó 1.072 partidos de la NBA, en los que sumó 32.292 puntos en la temporada regular, 6.672 rebotes, 5.633 asistencias y 2.514 robos. Fue 10 veces campeón anotador de la liga, formó parte de nueve equipos de todos los defensores en su carrera y fue nombrado MVP de las Finales en seis ocasiones.

El trofeo de bronce -que será fabricado anualmente por el artista Victor Solomon- muestra a un jugador saliendo de una roca para alcanzar un balón de baloncesto de cristal y está repleto de pequeños detalles que hacen referencia a los logros de Jordan.

El trofeo mide 23,6 pulgadas de alto y pesa 23,6 libras, y representa el emblemático número de la camiseta de Jordan (23) y el número de campeonatos de la NBA (6).

Cuando Air Jordan alzó el vuelo

"Nuestra nueva colección de trofeos rinde homenaje a algunos de los jugadores más grandes y de mayor impacto en la historia de la NBA", dijo el comisionado de la NBA Adam Silver. "A medida que reconocemos a los mejores jugadores de la liga cada temporada, también rendimos homenaje a las leyendas que encarnan estos prestigiosos premios".

El NBA Clutch Player of the Year -un nuevo premio diseñado para reconocer al jugador que "mejor ayuda a sus compañeros en los momentos decisivos"- recibirá el Trofeo Jerry West, el trofeo Hakeem Olajuwon será para el NBA Defensive Player of the Year, el Trofeo Wilt Chamberlain se otorgará al Rookie of the Year, el Trofeo John Havlicek será para el NBA Sixth Man of the Year y el Trofeo George Mikan para el Most Improved Player of the Year.

Fuente: edition.cnn.com