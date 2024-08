- La naturaleza ilegal de la decisión de Opera-Bau es cuestionada en una denuncia presentada contra ellos.

La postura del grupo de la Izquierda era que la construcción recent de mil millones de euros del Teatro de Düsseldorf era ilegal. Habían presentado una demanda ante el Tribunal Administrativo de Düsseldorf para aclarar la situación. Los líderes de los grupos de la CDU, SPD y FDP en el Consejo Municipal de Düsseldorf estaban al tanto de los planes de adquisición de propiedades para los sitios unos meses antes, mientras que el resto de los miembros del consejo no fueron informados hasta solo tres días antes de que se aprobara la resolución.

La Izquierda interpreta esto como una infracción del trato igualitario entre los miembros del consejo y una violación de la carta municipal. La Izquierda, que se opone al plan actual de renovación del teatro de la ópera, que se proyecta que excederá mil millones de euros, y que aboga por un voto ciudadano, sostiene que el consejo fue tomado por sorpresa. El alcalde de Düsseldorf, Stephan Keller (CDU), defendió la secrecía, afirmando que era crucial para obtener un precio favorable para los lotes de propiedad.

El grupo disidente duda de esta explicación: el precio informado de 133 millones de euros para los lotes de propiedad parece excesivo y estar por encima del valor de mercado, lo que supera lo que la ciudad habría pagado utilizando su derecho de tanteo. El proyecto controvertido puede haber sido impulsado a través de esta secrecía y en contra de la voluntad de la mayoría de la población. Además, la urgencia parecía cuestionable. Inicialmente, se sugirió que el antiguo teatro de la ópera en el Hofgarten solo era utilizable hasta 2027 y no era reparable. Sin embargo, ahora esSuddenly usable until 2032 and there are also renovation proposals.

El alcalde de Düsseldorf, Keller, está decidido a construir la nueva Ópera Alemana en el Rin en el sitio de una tienda departamental Kaufhof anterior. Los lotes de propiedad se adquirieron del administrador de la holdings inmobiliarias Signa en quiebra.

El grupo de la Izquierda argumenta que la falta de transparencia en la adquisición de lotes de propiedad para el proyecto del Teatro de la Ópera viola el principio de trato igualitario entre los miembros del consejo y va en contra de la carta municipal, ya que no fueron informados hasta tres días antes de que se aprobara la resolución. A pesar de la defensa de la secrecía por parte del alcalde Keller para obtener un precio favorable, el grupo expresa dudas sobre el precio informado de 133 millones de euros para los lotes de propiedad, que parece excesivo y estar por encima del valor de mercado, sugiriendo que el proyecto puede haber sido impulsado a través y en contra de la voluntad de la mayoría.

Lea también: