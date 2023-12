La NASCAR revisa el patrocinio de "Let's Go Brandon

Ahora, la NASCAR está revisando el acuerdo.

Según Max Marcucci, portavoz del equipo de Brown, la NASCAR dio al equipo su aprobación por escrito sobre el patrocinio y el esquema de pintura a finales del año pasado y dijo que el equipo pasó por el proceso habitual de aprobación de patrocinio.

Marcucci dijo que NASCAR llamó después del anuncio y reconoció al equipo que había recibido la aprobación y "se disculpó por cualquier confusión y falta de comunicación", pero dijo que el acuerdo "necesita ser revisado a un nivel superior."

CNN se ha puesto en contacto con NASCAR para hacer comentarios.

Según el comunicado de prensa del jueves, Brown "lucirá una llamativa librea roja, blanca y azul con el logotipo y la marca de LGBcoin a bordo de su Chevrolet Camaro nº 68 en las 33 carreras de la temporada de la NXS". Brown publicó un vídeo del coche en las redes sociales.

James Koutoulas, principal titular de LGBcoin y fundador de Typhoon Capital Management dijo en el comunicado: "Estamos orgullosos de apoyar a Brandon esta temporada, para ayudarle a continuar su sueño americano. Si hacemos bien nuestro trabajo, cuando piensen en nosotros y oigan 'Let's Go Brandon', pensarán y sentirán 'Let's Go America'".

La moneda meme, según el comunicado, es una "moneda de América" que "pretende inspirar positividad y unidad, basada en una fuerte creencia en el sueño americano".

El equipo de Brown dijo a CNN en un comunicado el domingo que era "muy consciente y aprecia el proceso requerido para aprobar patrocinadores y esquemas de pintura y no intentaría eludir ese proceso."

"Brandonbilt Motorsports presentó nuestros patrocinadores y esquema de pintura más recientes a NASCAR, siguiendo el proceso de aprobación estándar que hemos llevado a cabo muchas veces antes sin problemas", decía el comunicado del equipo de Brown.

"Recibimos la aprobación por escrito de los patrocinadores de un funcionario de NASCAR Racing Operations el 26 de diciembre de 2021". El equipo posteriormente avanzó con un anuncio solo después de recibir esta aprobación".

"La aprobación de los patrocinadores fue inequívoca: las primeras cuatro palabras del correo electrónico de NASCAR dicen: 'Los patrocinadores están aprobados'. El único comentario que se ofreció estaba relacionado con pequeños cambios en el diseño gráfico para garantizar la legibilidad en la pista a 170 mph.

"Seguiremos trabajando con la NASCAR y esperamos resolver este asunto y aclarar las cosas lo antes posible".

'Situación desafortunada'

El cántico 'Let's Go Brandon' comenzó después de que Brown ganara la primera carrera de su carrera en Talladega Superspeedway, Alabama, a principios de octubre.

Tras la victoria, Brown estaba siendo entrevistado cuando el público empezó a corear "F**k Joe Biden". El reportero que entrevistaba a Brown dijo que, en su lugar, el público coreaba: "Vamos Brandon".

En noviembre, en su discurso sobre el estado del deporte, el presidente de la NASCAR, Steve Phelps, distanció al deporte de los cánticos.

"Lo siento por Brandon", dijo Phelps. "Creo que, por desgracia, habla del estado en el que nos encontramos como país. No queremos asociarnos con la política, ni con la izquierda ni con la derecha. Obviamente, como deporte, siempre hemos tenido un enorme respeto por el cargo de presidente, independientemente de quién ocupe el cargo".

"Creo que es una situación desafortunada. ¿Nos gusta el hecho de que haya empezado con la NASCAR y luego esté ganando terreno en otros lugares? No, no nos gusta. Pero seguiremos asegurándonos de que respetamos el cargo del presidente".

Brown declaró a The New York Times el 19 de diciembre: "Lo que queremos es atraer a todo el mundo, porque, al fin y al cabo, todo el mundo es un consumidor. No tengo ningún deseo de meterme en política".

Al día siguiente, el nativo de Woodbridge, Virginia, escribió un artículo de opinión en Newsweek. Brown dijo que "tenía miedo de ser cancelado por sus patrocinadores o por los medios de comunicación por estar metido en algo que tiene poco que ver conmigo".

Brown continuó escribiendo: "No tengo ningún interés en protagonizar ninguna lucha política. Yo corro coches. No voy a apoyar a nadie, y desde luego no voy a decirle a nadie cómo votar".

"Pero tampoco voy a seguir callando ante la situación en la que me encuentro y por la que millones de estadounidenses corean mi nombre. Yo les oigo, aunque Washington no lo haga".

En los últimos días, el cántico "Let's Go Brandon" ha cobrado un renovado significado político a raíz de una llamada telefónica retransmitida en directo en Nochebuena entre Biden y Jared Schmeck, un padre de 35 años de Oregón.

Mientras las familias veían en directo un "rastreo de Papá Noel" en el que participaban el Presidente y la primera dama, Jill Biden, Schmeck llamó y fue una de las personas elegidas para hablar con la primera familia.

Durante la llamada, Schmeck describió lo que sus hijos pequeños querían para Navidad y, después de que ambos Biden se turnaran para desearle a él y a su familia "una Navidad maravillosa", el padre de cuatro hijos respondió con un "Feliz Navidad" seguido de la frase codificada: "¡Vamos Brandon!".

"Let's go Brandon" se ha convertido en un cántico de la derecha que significa "F**k Joe Biden", aunque Schmeck declaró más tarde a un periódico local de Oregón que hizo el comentario "en broma".

El padre de 35 años apareció entonces en el podcast de Steve Bannon donde dijo: "Donald Trump es mi presidente y debería seguir siéndolo ahora mismo".

Fuente: edition.cnn.com