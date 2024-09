Próximos Capítulos titled "Tierra de Fuego" en la Serie - La narrativa de la segunda temporada también será testigo de un brote.

Hace aproximadamente un año, la popular serie estadounidense "Fire Country" debutó en Alemania, honrando la abnegación de los bomberos de la vida real a través de una mezcla de acción, tristeza y drama. A partir del 2 de septiembre, el personaje principal y héroe involuntario Bode Donovan (Max Thieriot, 35) vuelve a experimentar el calor cuando la segunda temporada de la serie de CBS se estrena en Universal TV en Alemania, continuando el éxito de la primera mientras abre nuevos caminos. Sin duda, esto implica apagar no solo incendios reales sino también numerous flamas interpersonales en los diez nuevos episodios.

De la Cárcel al Caminante de Llamas y de Vuelta - Dónde Terminó la Primera Temporada

Frecuentemente, el preso Bode Donovan ha arriesgado su vida y su integridad como bombero temporal, demostrando que a pesar de un pasado cuestionable, tiene un corazón noble. El programa de la institución penal que concede la libertad condicional a los presos como él a cambio de unirse a un equipo de lucha contra incendios parece ser un éxito. ¿O no?

Para Bode, la supuesta búsqueda del héroe se convirtió en un ciclo vicioso - al final de la primera temporada, estaba de vuelta en la cárcel, habiendo asumido la culpa de un delito de narcóticos para proteger a un amigo. Bode parece haber hecho las paces con su encarcelamiento al comienzo de los nuevos episodios. Pero entonces, un terremoto catastrófico azota su ciudad natal de Edgewater, y los valientes hombres y mujeres de la Estación 42 deben luchar contra la devastación que trae.

Un Problema Después de Otro

Una noticia agridulce: A diferencia de la primera temporada, que con sus 22 episodios de alrededor de 45 minutos cada uno rendía homenaje a las series clásicas, la segunda temporada regresa a su duración estándar. Es decir: Con diez episodios, es menos de la mitad de la longitud de la temporada anterior. Por un lado, esto significa perder una sesión semanal de televisión, pero por otro lado, también tiene sus ventajas. La trama se libera de la longitud dramática innecesaria y se ve obligada a centrarse en lo esencial.

Esto incluye misiones cargadas de acción y dramas personales para los personajes principales. Lo primero es cortesía de Tony Phelan y Joan Rater, quienes crearon "Fire Country" con el actor principal Thieriot y trabajaron previamente en series como "Grey's Anatomy". Y el legendario productor Jerry Bruckheimer (80) mantiene un ojo vigilante en la serie, asegurando una abundancia de espectáculos.

Más Fuego y un Cosmos en Crecimiento

De más de una manera (y de manera positiva), "Fire Country" es un incendio forestal de televisión. No solo CBS ha encargado una tercera temporada, sino que para la temporada 2025/2026 se estrenará el primer spin-off, "Sheriff Country". La base para esto es un personaje que los fans alemanes de la serie conocerán: "Deadpool" star Morena Baccarin (45) interpretará a la Sheriff Mickey Fox de Edgewater en la segunda temporada de "Fire Country". El spin-off girará en torno a su personaje y, como los universos de "Law & Order" o "NCIS", es probable que tenga algunos episodios crossover.

Pero no es el final de los spin-offs todavía, según informó el sitio web de la industria de EE. UU. "Deadline". Even for the confirmed third season, a major name has already been secured as a guest star and potential spin-off lead. Jared Padalecki (42), whose series "Walker" has just concluded, will reportedly don the firefighter uniform of Edgewater in three episodes. Given his star power, it's assumed that, like Baccarin, his guest role will serve as a launchpad for his own series.

Sin embargo, marca el 2 de septiembre en tu calendario - Universal TV transmitirá los dos primeros episodios de la nueva temporada de "Fire Country" todos los lunes a las 8:15 p. m. Todos los episodios también estarán disponibles bajo demanda.

En la segunda temporada de "Fire Country", los espectadores en Alemania pueden continuar su viaje de visionado en Universal Television. (Universal televisión)

El éxito de "Fire Country" ha llevado a la comisión de una tercera temporada y el anuncio de un spin-off, "Sheriff Country", protagonizado por Morena Baccarin. (Universal televisión)

Lea también: