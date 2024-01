La nadadora transexual Lia Thomas afirma que "las mujeres trans no son una amenaza para el deporte femenino

En declaraciones a Juju Chang, de ABC, Thomas dijo: "Las personas trans no hacemos la transición por el atletismo. Hacemos la transición para ser felices y auténticos y ser nosotros mismos".

Thomas se ha convertido recientemente en el rostro del debate sobre las mujeres transgénero en el deporte. En 2017, llegó a la Universidad de Pensilvania y se unió al equipo masculino de natación, pero durante sus primeros años en la universidad, Thomas se deprimió cada vez más.

La transición tuvo un gran coste y puso en entredicho su carrera como nadadora.

"Eso es en parte lo que me impidió hacer la transición durante tanto tiempo. La cuestión es que no estaba segura de poder seguir nadando y practicando el deporte que me gusta", afirma Thomas.

A pesar de esto, comenzó la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en 2019 durante su segundo año.

"Los cambios mentales y emocionales realmente ocurrieron muy rápido", dijo. "Me sentía mucho mejor mentalmente, estaba menos deprimida y perdí masa muscular. Me volví mucho más débil y más lenta en el agua".

Siguiendo los protocolos de la NCAA, se tomó un año sabático de natación y se unió al equipo femenino de UPenn en 2020.

"Sabía que habría escrutinio contra mí si competía como mujer. Estaba preparada para eso", dijo. "Pero tampoco necesito el permiso de nadie para ser yo misma y practicar el deporte que me gusta".

Thomas dijo que "hay muchos factores que intervienen en una carrera", pero que la mayor diferencia ahora es que ella es feliz.

"Me permite poner todo de mí en los entrenamientos y en las carreras", afirma.

En marzo, Thomas se convirtió en la primera atleta transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA tras imponerse en la prueba femenina de 500 yardas estilo libre.

Ya fuera de la universidad, tiene la vista puesta en algo más grande.

"Mi objetivo desde hace mucho tiempo es nadar en unas pruebas olímpicas, y me encantaría conseguirlo", afirma.

