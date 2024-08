La nadadora Leonie Beck vomita nueve veces

La calidad del agua del Sena ha sido tema de discusión antes de los eventos de natación en aguas abiertas de los Juegos Olímpicos. Ahora que las competiciones han terminado, una nadadora alemana ha enfermado. Leonie Beck reporta síntomas graves. Otros atletas también habían enfermado anteriormente.

La nadadora alemana de aguas abiertas Leonie Beck informó haber enfermado después de su carrera olímpica en el Sena. La alemana de 27 años escribió en Instagram en inglés que había vomitado nueve veces y también había tenido diarrea. Beck publicó una foto de ella misma pareciendo un poco enferma, dando un pulgar hacia arriba. Añadió con humor, "La calidad del agua del Sena está aprobada". La campeona europea había competido en la carrera de 10 km femenino el jueves, quedando en el noveno lugar.

La calidad del agua en el río parisino había sido un tema de discusión durante los Juegos, especialmente en torno a los eventos de triatlón. También se canceló una sesión de entrenamiento debido a la mala calidad del agua. Sin embargo, los organizadores del evento consideraron que la calidad del agua era suficiente para una sesión de entrenamiento el miércoles y las carreras masculinas y femeninas el jueves y el viernes. Después de su carrera de 10 km, Beck expresó la esperanza de que "no nos llevemos nada".

"Necesito un descanso para mi cabeza primero"

Después de quedar en el noveno lugar, Beck dejó su futuro abierto. "Necesito un descanso para mi cabeza primero", dijo la alemana de 27 años, "then I'll finish the World Cup races." When asked about the 2028 Olympic Games in Los Angeles, the Wurzburg native who lives and trains in Italy replied, "I'm 27 now. Best age? For what is the question." Beck started her career in the pool and switched to open water after placing 25th in the 800m freestyle at the 2016 Rio Olympics. Since 2018, she has won a total of six gold, four silver, and one bronze medal at World and European Championships.

After placing fifth in the 10km event three years ago in Tokyo, Beck was considered a gold medal contender in Paris. However, she struggled with the strong current in the Seine. "I've been waiting for this race for a year, of course, I dreamed of a medal", she said, "I'm obviously disappointed. But for me, it was impossible to fish anything out here." She was completely exhausted after the event: "It was two hours of tug-of-war, two hours of strength training. I'm a salmon, I have no muscles", she emphasized.

"Atención médica intensiva" para Michel

Antes de Beck, habían surgido varios informes de atletas enfermos después de competir en el Sena. El caso de la triatleta belga Claire Michel llamó especialmente la atención. Después de tres días de vómitos y diarrea, requirió "atención médica intensiva" en la policlínica del Village Olímpico. "Las pruebas de sangre mostraron que había contraído un virus", compartió la belga de 35 años más tarde en las redes sociales. No fue una infección con Escherichia coli, o E. coli, explicó. Debido a su enfermedad, el equipo belga optó por no participar en el evento de relevos mixtos el lunes pasado.

Los equipos de Suiza y Noruega también informaron de atletas enfermos después de las carreras individuales. Sin embargo, no las relacionaron directamente con los problemas de calidad del agua del Sena. "Estuve enfermo desde el viernes hasta el sábado por la noche durante unas doce horas", le dijo el noruego Vetle Bergsvik Thorn a la agencia de noticias AFP. "Pero no sé si fue intoxicación alimentaria o del Sena", añadió.

Los Juegos Olímpicos de 2024 en París estuvieron marcados por problemas de salud para algunos atletas, ya que la nadadora alemana Leonie Beck informó haber enfermado después de su carrera en el Sena. La triatleta belga Claire Michel requirió "atención médica intensiva" después de tres días de vómitos y diarrea, también se cree que están relacionados con la calidad del agua del Sena.

Lea también: