La nadadora canadiense Mary-Sophie Harvey dice que fue drogada en los Campeonatos Mundiales Acuáticos

La nadadora, que ganó una medalla de bronce en el relevo femenino de 4x200 metros estilo libre, dijo que recuerda "haber celebrado mi competición", pero luego vino una "ventana de cuatro a seis horas en la que no puedo recordar ni una sola cosa".

Dice que se despertó a la mañana siguiente con el director de su equipo y el médico junto a su cama.

"Nunca me he sentido más avergonzada", escribió en Instagram el miércoles, añadiendo que experimentó "juicio" a raíz del incidente.

La atleta olímpica dijo que sufrió un esguince costal y una conmoción cerebral y que se encontró "una docena de moratones" en el cuerpo, que, según dijo, sus amigos le dijeron que probablemente se debían a que tuvieron que cargar con ella mientras estaba inconsciente.

Publicó fotos de los moratones en su Instagram.

"Acabé yendo al hospital, donde me recibieron médicos y psicólogos. Me hicieron pruebas y me trataron lo mejor que pudieron", relató.

"Me dijeron que ocurre más a menudo [de lo que] pensamos y que, en cierto modo, tuve suerte de salir de esta con un esguince de costilla y una pequeña contusión".

"Me ayudó a curar algunos de los miedos que tenía, pero lamentablemente no todos", dijo.

El nadador advirtió de un "peligroso número creciente" de casos similares y compartió varias capturas de pantalla de noticias sobre pinchazos de bebidas.

"A cualquiera que lea esto, por favor, tenga cuidado", escribió.

La CNN se ha puesto en contacto con Harvey para que haga más comentarios. No está claro si denunció el incidente a la policía. Ella no se refiere a cómo podría haber sucedido.

La CNN se ha puesto en contacto con Natación Canadá para que haga comentarios. Un portavoz emitió una declaración a la prensa canadiense, según la CBC.

"Somos conscientes de que hubo un incidente la noche antes de la salida de Budapest", dijo el portavoz de Natación Canadá Nathan White en un correo electrónico a The Canadian Press. "Tan pronto como el personal del equipo se enteró, Mary recibió un excelente tratamiento médico de nuestro médico del equipo en el lugar, y fue autorizada a viajar a casa".

"El personal ha estado en contacto con Mary desde su regreso y le estamos ofreciendo apoyo. Seguimos recabando información sobre la situación, y el expediente se ha remitido a nuestro responsable independiente de Deporte Seguro."

El organismo rector de la natación mundial, la FINA, dijo que estaba al tanto de las "informaciones profundamente angustiosas aparecidas en los medios de comunicación" y que estaba "profundamente preocupado" por el bienestar de Harvey.

"Estamos en contacto con Swimming Canada y el Comité Organizador Local. En 2021, la FINA adoptó amplias medidas destinadas a salvaguardar a los atletas y se asignará un Oficial de Investigación Independiente para investigar más a fondo el asunto", dijo la FINA en un comunicado.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com