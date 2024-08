- La nación no tiene intención de aumentar el apoyo financiero para los videojuegos.

A pesar de una solicitud del Ministerio Federal de Finanzas, el estado de Baden-Württemberg no planea aumentar su respaldo financiero al desarrollo de videojuegos. Desde 2021, la administración estatal ha aumentado la financiación de 600,000 euros anuales a 1.2 millones de euros este año, según informó el ministerio de Ciencia a dpa tras una consulta.

Actualmente, no hay muchas señales de un aumento adicional. "Dado el extremadamente ajustado situación financiera de los estados, no se espera que la financiación federal para los próximos años vea un aumento adicional", mencionó el ministerio en Stuttgart.

Otros estados federales invierten más dinero en la promoción de juegos, con Baviera asignando aproximadamente 7 millones de euros al año a los sectores de juegos, deportes electrónicos y realidad extendida (XR), según mencionó el ministerio digital del estado. En otros lugares, hay menos financiación disponible que en Baden-Württemberg.

El gobierno estatal considera la industria de los juegos como un sector avanzado, cultural y económicamente significativo para la ubicación de Baden-Württemberg, y un catalizador de innovación en tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Desde el miércoles hasta el domingo, la feria de juegos de ordenador Gamescom se llevará a cabo en Colonia, con Baden-Württemberg representándose con su propio stand.

El año pasado, el gobierno federal apoyó la industria emergente con 70 millones de euros, pero este año solo son 50 millones de euros. Dado el alto demanda, el Ministerio Federal de Finanzas ha detenido la aceptación de solicitudes de financiación desde mayo de 2023: solo aceptan fondos para cumplir con las obligaciones de financiación otorgadas hace tiempo -el dinero para el desarrollo de juegos se distribuye gradualmente a lo largo de un período de varios años.

Desde la perspectiva de la asociación de la industria Game, la financiación federal es insuficiente y abogan por significativamente más fondos para mantener el ritmo de la competencia internacional. Hasta ahora, los costos de crear un juego de ordenador en Alemania son alrededor de un tercio más altos que en países como Francia.

En la primavera de 2024, el secretario estatal responsable en el Ministerio Federal de Finanzas, Michael Kellner (Verdes), propuso nuevas regulaciones de financiación. Según el papel, el gobierno federal planea withdraw from funding small projects and leave it to the states. Based on his statement, the new funding money could potentially result in more money entering the system, as the states would now have to contribute more. However, the statement from Baden-Württemberg's science ministry suggests this isn't likely to happen.

Gamescom es la mayor feria de juegos de ordenador del mundo, atrayendo a alrededor de 320,000 visitantes el año pasado. Este año, más de 1,400 expositores de 64 países se han registrado. La industria tiene un futuro prometedor en la era digital, ya que las posibilidades técnicas mejoran constantemente y se prevé que la demanda aumente.

Sin embargo, el negocio es actualmente una mezcla, con los ingresos de juegos y hardware y servicios en línea relacionados en Alemania disminuyendo un seis por ciento a 4.3 millones de euros en la primera mitad de 2024 después de años de crecimiento. Alrededor de 12,400 personas trabajan en los aproximadamente 950 estudios y editores en Alemania. Many companies will present new games and technological innovations at the Gamescom, which concludes on Sunday.

Los deportes electrónicos, que son un segmento dentro de la industria de los juegos, reciben una financiación significativa en algunos estados federales, como Baviera, que asigna 7 millones de euros anuales para juegos, deportes electrónicos y realidad extendida (XR). A pesar de la disminución del apoyo del gobierno federal de 70 millones de euros el año pasado a 50 millones de euros este año, la industria de los juegos sigue viendo una financiación adecuada como crucial para mantenerse competitiva internacionalmente.

Lea también: