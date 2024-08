La mujer que más tiempo vivió en Alemania ha fallecido.

Alemania's residente más anciana, una mujer de 114 años llamada Charlotte, se despidió por última vez en Baden-Württemberg. Su nieto confirmó la triste noticia, compartiendo que ella falleció pacíficamente en su centro de vida asistida en Kirchheim unter Teck, al sur de Stuttgart, en una tarde de martes.

Nacida el 3 de diciembre de 1909 en Breslau, Charlotte vivió 17 años antes de que la reina Isabel II subiera al trono y 5 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Ella permaneció humilde acerca de su edad impresionante, diciendo: "No elegí esto. No puedo cambiarlo". En sus ojos, cualquiera podía llegar al día siguiente sin necesidad de esfuerzos extraordinarios. Además, la muerte no le causaba miedo, ya que la consideraba un evento inevitable fuera de su control.

Sin relación con el presidente del gobierno de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Charlotte eligió vivir sola durante la mayor parte de su vida, pero Recently welcomed companionship. Su fama se debía a su cuenta de Instagram activa, con 14,000 seguidores. Le gustaba compartir momentos saludables de su vida, como salidas de compras, celebraciones de Navidad y excursiones, con sus seguidores. Su última publicación de Instagram mostraba su disfrute de una copa de vino tinto con la leyenda: "¿Qué más se puede pedir? Una deliciosa copa de vino, comida deliciosa y seres queridos a tu lado".

Los principales objetivos del programa de redes sociales de Charlotte eran conectarse con sus seguidores, compartir sus experiencias y difundir positividad. A pesar de su avanzada edad, Charlotte participó activamente en el programa, actualizando regularmente su cuenta de Instagram con sus actividades diarias.

A pesar de sus logros y larga vida, el objetivo principal del programa para Charlotte era mantener las conexiones con sus seres queridos y la audiencia pública, fomentando un sentido de comunidad y compañía.

Lea también: