La mujer detrás de la baraja de tarot más famosa del mundo estuvo a punto de perderse en la historia

Los enigmáticos símbolos de las cartas se han arraigado culturalmente en la música, el arte y el cine, pero la mujer que entintó y pintó las ilustraciones de la baraja más utilizada hoy en día -la baraja Rider-Waite de 1909, publicada originalmente por Rider & Co.- cayó en el olvido, eclipsada por el hombre que se la encargó, Arthur Edward Waite.

Ahora, más de 70 años después de su muerte, la creadora Pamela Colman Smith ha sido incluida en una nueva exposición del Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York que destaca a muchas artistas infravaloradas del modernismo estadounidense de principios del siglo XX, además de nombres famosos como Georgia O'Keeffe y Louise Nevelson.

Smith, como muchas otras artistas de la época, fue víctima de "la marginación de los logros femeninos", según Barbara Haskell, comisaria de la muestra.

En la muestra del Whitney se expone un juego completo de cartas de tarot de Smith, junto con una de sus obras de ensueño en acuarela y tinta de 1903 titulada "La ola", que ahora forma parte de la colección permanente del museo.

Smith fue una figura fascinante y misteriosa, una mística que formó parte de la sociedad secreta ocultista Orden Hermética de la Aurora Dorada, que tomó prestadas ideas de la Cábala y la masonería para su propio sistema de creencias espirituales centrado en la magia y la metafísica. Nacida de padres estadounidenses en Londres, Smith pasó una parte de su infancia en Jamaica y se vestía a la moda de las Indias Occidentales, lo que dio lugar a informes contradictorios sobre si era o no birracial. También se la ha considerado un icono queer de culto porque durante muchos años compartió casa con una compañera y socia llamada Nora Lake, aunque Haskell afirma que "no está claro" si su relación era romántica.

En la obra de Smith, "se sentía atraída por una especie de visión mística del mundo", afirma Haskell en una entrevista telefónica. Escuchaba música para desbloquear su subconsciente y, al parecer, tenía sinestesia, una afección neurológica que hace que la persona vea formas o colores al oír sonidos. Smith trabajaba en la tradición simbolista -que da prioridad a las imágenes metafóricas y emocionales sobre lo cotidiano- en un momento en que Estados Unidos experimentaba un cambio industrial y social masivo justo después del cambio de siglo.

"Su arte representa este momento en el que la gente encuentra consuelo en preocupaciones más espirituales, especialmente en una época en la que la industria parece tomar el control creando una sensación de fragmentación y aislamiento", explica Haskell.

Totalmente suyo

Cuando Waite se puso en contacto con Smith para ilustrar su visión de una baraja de tarot reimaginada, ella tenía 31 años y había expuesto sus cuadros en la galería neoyorquina del famoso fotógrafo Alfred Stieglitz, que fue un importante defensor de su obra. Waite, al igual que Smith, era miembro de la Orden Hermética, pero había alcanzado el grado de Gran Maestro. Había estudiado extensamente textos antiguos y escrito otros nuevos sobre el tema del misticismo, y tenía ideas sobre el concepto de las nuevas cartas y cómo debían ordenarse.

El tarot existe desde principios del siglo XV en Italia, a partir de los naipes tradicionales. Las 78 cartas se dividen en dos grupos llamados Arcanos Mayores y Arcanos Menores. En los Arcanos Mayores aparecen personajes alegóricos como la luna, el sol, el loco y los amantes, mientras que los Arcanos Menores se dividen en cartas numeradas y con caras en cuatro palos: varitas, espadas, copas y pentáculos. Mientras que las barajas anteriores tenían un carácter menos pictórico, la de Smith está repleta de exuberantes imágenes que facilitan su interpretación al lector.

"Fue él quien instigó la baraja, de eso no hay duda", afirma Haskell. "Y probablemente influyó bastante en los Arcanos Mayores".

Aunque puede que Waite dirigiera los conceptos de esas 22 cartas, la imaginería era toda de Smith. Y como Waite estaba menos interesado en los Arcanos Menores, que comprenden 56 cartas y a menudo eran gráficos más simplistas como naipes, esas ideas eran "totalmente suyas", según Haskell. Smith completó las 78 imágenes desde su estudio de Chelsea, en Londres, utilizando tinta y acuarela.

Según Haskell, entre las influencias de Smith para las imágenes se encontraban las indulgentes ilustraciones en tinta del artista inglés Aubrey Beardsley, las luminosas pinturas de los prerrafaelitas, el saturado colorido de las tradicionales xilografías japonesas y los detalles ornamentales del Art Nouveau.

Por sus esfuerzos, recibió una pequeña remuneración, pero no los derechos de autor. Hoy se dice que se han vendido más de 100 millones de copias de la baraja, pero Haskell advierte que es difícil calcular su alcance.

Una carrera truncada

Sólo tres años después de la publicación de la baraja Rider-Waite, Smith dejó de hacer arte, que no había sido una perspectiva lucrativa para ella. Montó su última exposición de arte, se convirtió al catolicismo y compró una casa en Cornualles tras heredar algo de dinero por la muerte de un familiar. Ella y su compañera Lake se instalaron en la casa y se ganaron la vida alquilándola a sacerdotes. Smith también se implicó en el movimiento por el sufragio femenino, así como en la Cruz Roja; sus prioridades parecían haber cambiado.

"Como dejó de trabajar, dejó de estar presente en el mundo del arte", afirma Haskell.

Cuando se produjo la Gran Depresión en 1929, los devastadores efectos económicos provocaron el cierre de galerías y alejaron el arte estadounidense del estilo decadente del Art Nouveau para acercarlo a "la resistencia de la vida cotidiana", explicó Haskell. Estos cambios sísmicos probablemente relegaron la corta carrera de Smith a las notas a pie de página de la historia del arte.

"Los artistas que estaban trabajando, en su mayoría, se pasaron a estilos más realistas o cayeron en el olvido", explicó. Muchos de ellos "no tenían representación sostenida en galerías".

A pesar del interés que ha despertado en los últimos años, Smith no es objeto de muchas colecciones ni exposiciones en la actualidad, pero Haskell cree que merece la pena volver a visitar toda su producción, y que Smith fue emblemática del periodo al que perteneció.

"Ella representaba todo el estado de ánimo del cambio de siglo, que consistía en ahondar en el inconsciente y aprovechar la experiencia intuitiva", afirma. "No centrarse tanto en hechos concretos y racionales, sino explorar de verdad esos ámbitos más emocionales".

"At the Dawn of a New Age: Early Twentieth-Century American Modernism" podrá verse en el Whitney Museum of American Art hasta enero de 2023.

Imagen superior: "La ola ", de Pamela Colman Smith(1903).

