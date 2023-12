La mujer de Miles Bridges cuelga fotos de sus aparentes heridas en las redes sociales tras la detención del alero de los Hornets en Los Ángeles

Johnson describió las lesiones que dice haber recibido en la nariz, la muñeca, la oreja y el cuello "por haber sido asfixiada hasta que me dormí y una conmoción cerebral severa" en el post de Instagram del viernes.

"Odio que se haya llegado a esto pero no puedo seguir callada. He permitido que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida", escribió en el post que acompaña a las imágenes.

"No tengo nada que demostrar al mundo, pero no permitiré que alguien capaz de hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy. No permitiré que la gente que le rodea siga silenciándome y siga mintiendo para proteger a esta persona."

Una de las imágenes subidas a Instagram parece ser un documento de alta del servicio de urgencias de un hospital. En él se describe a Johnson como "víctima adulta de maltrato físico por parte de su pareja masculina" y "agresión por estrangulamiento".

Según el documento, las lesiones que le diagnosticaron incluían una fractura cerrada del hueso nasal, una contusión costal, múltiples hematomas y una distensión muscular en el cuello.

En el post de Instagram, Johnson también dijo que estaba "asustada y dolida por mis hijos que fueron testigos de todo."

El marido de Johnson, Bridges, de 24 años, fue detenido y acusado en Los Ángeles el miércoles, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Bridges fue "arrestado por un delito grave de violación del 273.5(a) del Código Penal, Violencia en la pareja con lesiones" relacionado con un incidente ocurrido el 27 de junio, según un comunicado de prensa actualizado emitido el viernes.

La CNN se ha puesto en contacto con la representación de Bridges para pedirle comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Cuando se le preguntó acerca de las imágenes y las acusaciones, el portavoz de la NBA Mike Bass dijo a CNN: "Estamos en el proceso de reunir más información."

La fianza de Bridges se fijó en unos 130.000 dólares y desde entonces ha sido puesto en libertad, según muestran los registros de la cárcel.

"Los Charlotte Hornets están al tanto de la situación que involucra a Miles Bridges. Estamos reuniendo más información. No vamos a hacer más comentarios en este momento", dijo el equipo en un comunicado a principios de esta semana.

Bridges fue reclutado por los Hornets en la primera ronda del Draft de la NBA 2018 fuera de Michigan State y está saliendo de su mejor año profesionalmente. Estaba previsto que se convirtiera en agente libre restringido esta temporada baja.

Según el registro de la cárcel, la próxima cita judicial de Bridges está programada para el 20 de julio.

Homero De la Fuente de CNN contribuyó con el informe.

