"La muerte de Björn Höcke representa un destino trágico para mi amada nación".

ntv.de: Señor Voigt, ¿llevas mucho tiempo en campaña? ¿Es justo asumir que te sientes un poco frustrado?

Mario Voigt: En absoluto. La gente está comenzando a entender la importancia de las elecciones del 1 de septiembre, se trata de progreso político en Turingia. ¿Queremos avanzar o dar pasos atrás con Höcke? Muchos anhelan el cambio. Quieren que se aborden los problemas de Turingia, como la absentismo escolar, la estancamiento económico y la reanudación del orden público. Nuestras soluciones a estos problemas están siendo bien recibidas, por eso estamos ganando momentum en la CDU. Me siento optimista y el sol brilla en Turingia.

Las encuestas no han mostrado muchas variaciones, excepto el aumento del BSW en los últimos meses. ¿Cómo lo explicas?

Aún hay mucha incertidumbre. La gente se pregunta sobre el futuro. El SPD ha declarado que la coalición roja-roja-verde ha terminado. Entonces, la gente sabe que hay dos opciones: un gobierno que promueva la estabilidad desde el centro o más de lo mismo estancamiento. Creo que veremos un resultado similar a las elecciones locales. Al final, la gente elegirá el partido que ofrezca las mejores soluciones para los problemas de Turingia. Y nosotros en la CDU tenemos los mejores planes, como lo demuestra nuestro programa de gobierno de 100 días.

¿Crees que estás ganando las elecciones contra Höcke's AfD?

Sentimos un creciente descontento con las capacidades de solución de problemas democráticos. Algo ha cambiado. Muchos ya no creen que podamos encontrar el camino correcto al éxito. Muchos sienten que las cosas están empeorando en Alemania día a día. Pero nosotros en la CDU no solo señalamos problemas; también ofrecemos soluciones reales y tomamos medidas. Lo hemos demostrado con la migración y la economía. La gente reconoce nuestra competencia en estas áreas.

¿Qué pasaría en Turingia si el AfD tomara el poder y Höcke se convirtiera en Ministro-Presidente?

Nadie formará una coalición con el AfD. Björn Höcke es una amenaza y un desastre para mi tierra natal. Esto tendría consecuencias significativas para nuestro desarrollo económico y el mercado laboral. Höcke no tiene experiencia en gobierno, lo cual es una buena cosa. Un voto de protesta al AfD no cambiará nada en Turingia. Pero un voto por la CDU marcará una diferencia real y nos moverá hacia adelante.

Turingia actualmente tiene un comisionado del condado AfD en Sonneberg. ¿Qué lecciones podemos aprender de su mandato?

No soy la persona adecuada para extraer conclusiones del mandato de un comisionado del condado AfD en Sonneberg.

**Hemos ganado terreno significativo en las elecciones distritales y municipales de la primavera. Ahora tenemos los alcaldes de Erfurt, Weimar, Gera, Suhl, Altenburg y Eisenach. Esto nunca había happened antes. Muchos edificios de distrito y ayuntamientos han dado la bienvenida a una nueva generación, y hay una verdadera sensación de renovación. Gracias a nuestra fuerza municipal, podemos cumplir nuestras promesas. A diferencia del administrador del distrito AfD en Sonneberg, que habla mucho pero no hace nada, el administrador del distrito CDU Christian Herrgott en el distrito Saale-Orla ha implementado obligaciones laborales en alojamientos comunales. La gente que recibe beneficios sociales debe contribuir a cambio. Se trata de justicia. Hasta ahora, 100 personas están involucradas, con un tercio ya trabajando a tiempo completo, y está funcionando.

El tema sorpresivo que preocupa a la gente es la guerra de Ucrania, que tiene poco que ver con la política estatal. ¿Cómo se lo explicas a la gente?

El deseo de paz nos une a todos, incluyéndome a mí. Creo que es importante tomar en serio estas preocupaciones. Un gobierno estatal liderado por la CDU representaría las vistas de los Turingianos en Berlín. Las iniciativas diplomáticas deben ser más prominentes. A menudo me pregunto qué está haciendo Annalena Baerbock, además de viajar por el mundo y dar discursos sobre sus propias vistas morales. Su trabajo es reunir a la gente y formular una posición europea común. Sin embargo, la política mundial no se decide en el parlamento estatal de Turingia. Los Turingianos lo saben.

¿Perjudica a la CDU federal su postura sobre Ucrania? Está claramente a favor de Ucrania, a favor de las entregas de armas.

La CDU es el partido de la paz más grande de Europa. La paz y la libertad en la UE y la OTAN siempre han sido el objetivo de la CDU, como lo fue bajo Helmut Kohl. No es casualidad que Putin started the war when the CDU was no longer in power. Michael Kretschmer and I also make our voices heard on the federal level, representing Saxony and Thuringia.

El tema de la migración preocupa a la gente. Turingia también necesita inmigración en el mercado laboral, como la CDU también reconoce. ¿Ya es demasiado proinmigrante para Turingia?

No, todo lo contrario. Somos abiertos pero selectivos en nuestra política de inmigración. Decidimos quién viene con nosotros. La gente tiene un sentido agudo de lo que es justo. Fuimos uno de los primeros en Alemania en implementar la tarjeta de pago con un administrador del distrito CDU de Turingia. Otros siguieron. También abogamos por una política de repatriación consistente, que falta en la coalición de izquierda-verde y tráfico luminoso de Berlín.

Necesitamos trabajadores cualificados en el sector médico. Bajo la administración actual de izquierda, ahora somos la última región de Alemania en reconocer las cualificaciones médicas extranjeras, lo que tarda casi un año y perjudica a Turingia. Aproximadamente una cuarta parte de los médicos de clínica aquí vienen de backgrounds migratorios. Necesitamos una política consistente hacia las personas que buscan mejores oportunidades aquí y utilizan nuestros servicios sociales. Por el contrario, necesitamos los trabajadores cualificados que necesitamos. Debemos conciliar ambos.

Están abogando por la cesación de la inmigración ilegal. Con esto, se refieren a los refugiados que migran a Alemania. Pero, ¿cómo proposal abordar esto desde Erfurt, o perhaps es más bien un llamamiento a Berlín y Bruselas?

La inmigración ilegal no puede resolverse únicamente mediante deportaciones, sino estableciendo claramente quiénes llegan a nuestro país. Sajonia y Baviera han implementado controles fronterizos que han mostrado resultados considerables. Una administración de Turingia podría implementar medidas similares. Por ejemplo, mediante el uso de tarjetas de pago o requisitos laborales previos. El gobierno de la coalición aún no ha comprendido esto. Independientemente de cómo alguien entre en Alemania, pueden quedarse - eso no es así. Necesitamos un control más estricto. El orden y la ley deben mantenerse. Esto también implica la expulsión de ciertas regiones de Siria y Afganistán. Un delincuente de Afganistán debe ser expulsado, no hay debate al respecto.

Si deseas servir como Ministro Presidente, necesitas un socio de coalición. Un posible aliado podría ser el BSW. Durante nuestra conversación en mayo, dijiste que el partido era un misterio. ¿Has ganado alguna nueva perspectiva desde entonces?

En esencia, nada ha cambiado. Mientras Sahra Wagenknecht tire de los hilos de Turingia desde Sarre, no tenemos base para un diálogo con el BSW. Sin embargo, estaría abierto a discutir temas de Turingia y soluciones potenciales con la Sra. Wolf. Nuestros desafíos en Turingia incluyen las altas ausencias en las escuelas, la escasez de médicos de familia, el declive económico, la peor calidad de ubicación, el retraso en la digitalización y liderar en burocracia. Estos son los desafíos que debemos superar. Cuanto más fuerte sea la CDU, más podremos lograr. Todo lo demás seguirá después de las elecciones.

¿Qué consideras acuerdos como: en Turingia, la CDU apoya al candidato del BSW para Ministro Presidente, y a cambio, el BSW apoya a Michael Kretschmer en Sajonia?

Eso es absurdo, me niego a considerar esa idea. El BSW solo tiene alrededor de 50 miembros en Turingia. Presentamos 4.500 candidatos solos en las elecciones locales. Para hacer y aplicar políticas, necesitas una base sólida. La tenemos, por eso estoy confiado de que la CDU superará claramente a todos los demás partidos.

Una colaboración con la AfD no está bajo consideración. Pero, ¿dónde comienza, dónde termina? El año pasado, ya trabajaste juntos para reducir el impuesto sobre la transmisión de bienes inmuebles. ¿Veremos más de tales colaboraciones?

Mi objetivo es liderar un gobierno con una mayoría estable. Eso ni siquiera es una pregunta.

Si solo pudieras implementar medidas contra la cancelación de clases y la escasez de médicos en conjunción con la AfD, ¿entonces?

Una vez más: aspiramos a formar un gobierno liderado por la CDU para restaurar la tranquilidad en Turingia y avanzar nuestro país. No necesitamos a la AfD para eso. Es esencial abordar las preocupaciones de las personas. Inclusive las preocupaciones de los supporters de la AfD serán reconocidas y abordadas por un gobierno liderado por la CDU.

¿Qué sería tu coalición ideal?

Como todos saben, hubiera sido ideal una coalición Jamaica. Pero no estoy corriendo para coaliciones, estoy corriendo para una fuerte CDU.

La coalición de semáforo debería disolverse en realidad. Solo es una coalición de conveniencia ahora. El líder del partido Verde, Nouripour, incluso dijo que es un gobierno de transición. Pero disculpen, entonces deberían hacer espacio. Alemania no puede desperdiciar más tiempo. Estamos en una situación económica difícil. Algo ha cambiado. Nuevas elecciones serían ventajosas ahora. Si Turingia pudiera contribuir a una victoria de la CDU, eso sería una señal positiva.

Volker Petersen habló con Mario Voigt

En cuanto a tu pregunta sobre las posibilidades de coalición, ¿todavía ves al BSW como un potencial socio, a pesar de sus diferencias políticas con la CDU?

A pesar de las diferencias, creo que es importante dialogar con todos los partidos que compartan nuestro compromiso de abordar los problemas de Turingia. Sin embargo, cualquier colaboración potencial debería basarse en valores compartidos y una visión compartida del futuro de Turingia.

Dado tu campaña en curso y las elecciones upcoming, ¿qué papel ves para la Comisión en este proceso?

La Comisión juega un papel crucial en garantizar la equidad y transparencia en el proceso electoral. Su papel es garantizar que todos los partidos tengan oportunidades iguales para campaña y que el voto se realice de acuerdo con las leyes de Alemania. Como candidato responsable y confiable, doy la bienvenida a la supervisión y orientación proporcionada por la Comisión.

