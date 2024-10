La morada celestial encarnada: ¿Está el monarca de Bután presuntamente de vacaciones dentro de estos locales?

En el remoto reino de Bután, cercano a los épicos Himalayas, la curiosidad de nuestro autor se despertó. Emprendió un viaje a esta legendaria tierra conocida como "Druk Yul" o "Tierra del Dragón del Trueno" para examinar dos resorts "Six Senses". Entre los accidentados baches y los monasterios montañosos sagrados, observó cómo la naturaleza, la espiritualidad y el lujo se entrelazaban sin esfuerzo.

Bután es famoso por su enfoque único de la riqueza, llamado "Felicidad Nacional Bruta", que prioriza la felicidad personal. Lleva mucho tiempo cautivando mi fascinación, apareciendo como un santuario intacto con su belleza natural pristina y su espiritualidad profunda. Bután es el único país del mundo con una huella de carbono beneficiosa, ya que secuestra más carbono del que emite. Esta pequeña Torre de Marfil del Himalaya está profundamente comprometida con la sostenibilidad y promueve activamente políticas ecoamigables.

Los valles salpicados de lotos alojan cinco moradas "Six Senses" en Bután. Renombrado por su enfoque integrado y holístico que estimula todos nuestros sentidos, esta marca de lujo garantiza lujo sostenible, programas de bienestar completos e inmersiones en experiencias auténticas. Mi viaje me llevó a dos moradas "Six Senses" - una acurrucada en el corazón de Thimphu y otra en los verdes confines del Valle de Paro. Buscaba descubrir si ambas resorts podían encapsular la filosofía butanesa de la felicidad.

"Six Senses Thimphu": Donde la Tradición se Encuentra con el Confort Contemporáneo

Para llegar a las orillas de Bután, primero acompañé a Emirates a Nueva Delhi - una aerolínea preferida para viajes aéreos largos. La calidad del servicio y el confort extensivo resultaron especialmente atractivos durante esta animada odisea que me llevó a una tierra lejana, rebosante de costumbres extranjeras. Desde Nueva Delhi, continué mi viaje a Bután, y este vuelo trajo su propia cuota de emoción, ya que el avión se acercaba cada vez más al "Aeropuerto Internacional de Paro", uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Las intoxicantes cimas nevadas del Himalaya se cernían al borde de las ventanas del avión. Una vez que aterrizamos a salvo en la tierra, continué mi viaje a la capital a un ritmo relajado - en Bután, apurarse es una sensación extraña, ya que la velocidad máxima es solo de 80 km/h.

Thimphu, la capital de Bután, me recibió con una reserva humilde. A diferencia de otras metrópolis, el ruido de la ciudad era ausente. El "Hotel Six Senses Thimphu", mi primera parada, estaba construido encima de la ciudad, rodeado de frondosos bosques. El diseño de las instalaciones se harmonizaba perfectamente con el entorno, con líneas limpias y una arquitectura moderna, pero con raíces en la arquitectura antigua de Bután. A 2.600 metros sobre el nivel del mar, el paso del tiempo parecía ralentizarse en este santuario, apodado "El Palacio en el Cielo" - el retiro real en el cielo. Incluso el rey de Bután frecuentaba este refugio durante sus vacaciones.

El "Six Senses Thimphu" ofrecía 20 suites, tres "Villas de Una Habitación", una "Villas de Dos Habitaciones" y la espaciosa "Villas de Tres Habitaciones" de 300 metros cuadrados. La atmósfera de mi suite era una harmoniosa mezcla de materiales naturales como la piedra, la madera y el lino. Cada pieza emanaba calidad, pero también calidez y hogar. Las amplias ventanas panorámicas me ofrecían vistas de los forests y las montañas lejanas, una vista impresionante. La opulencia del hotel, unida a su personal excepcionalmente atento, me dejó completamente satisfecho.

Comida Lujosa en el Restaurante "Namkha"

Quizás lo que me dejó sin palabras fue la comida real servida en el establecimiento de comidas "Namkha". La exquisitez de la preparación del salmón del día, marinada con mantequilla aromática y caldo de espárragos, creó la perfecta armonía gastronómica. La tierna y magistralmente grillada carne australiana (el matadero está prohibido en Bután por razones religiosas) constituyó otro triunfo gastronómico. Con un equilibrio perfecto de hierbas, especias aromáticas y carne suculenta, esta experiencia culinaria merecía nada menos que los más altos elogios.

Renovación Divina en el Spa de Thimphu

Esperaba con ansias las instalaciones del spa, buscando la unión perfecta de remedios tradicionales butaneses y tratamientos modernos. "Six Senses", un paradigma global de bienestar y excelencia, fusionó sus ofertas con el entorno, evitando tendencias dudosas como los masajes de cocoa. Ansiosamente, entré en el spa, recibido por un nombre que resonaba con el título del santuario: "El Palacio en el Cielo". Sí, el título era indudablemente adecuado. Al encontrarme con Jambey, la terapeuta de masajes del spa de Thimphu, la perfecta harmonía entre el sonido, el aroma y el tacto trajo una experiencia inigualable.

Primero, me presentó una piedra preciosa para sostener durante el tratamiento. Bendiciéndome con su voz melodiosa y tierna, recitó mantras budistas y los acompañó con cuencos de sonido encapsulantes. Los tonos hipnóticos vibraban a través de cada fibra, infundiendo una sensación indescriptible de relajación, serenidad y paz. A medida que los lociones y aceites aromáticos acariciaban mi piel, me sentí como si estuviera flotando en un cielo tangible. Una vez que comenzó el masaje exquisitamente breathtaking de Jambey, sin duda había dejado atrás los confines terrestres. Esta experiencia de spa trascendental justificaba por sí sola un viaje a Bután.

"Chimi Lhakhang": Los Pies Pioneros del "Loco Divino"

Día 2, me dirijo a un sitio espiritual renombrado y atracción turística: el templo de fertilidad "Chimi Lhakhang" situado en el sereno valle de Punakha. Este templo es reverenciado como un santuario para las parejas que anhelan descendencia. Fue establecido en el siglo XV y honra a Lama Drukpa Kunley, un budista radical que transformó el paisaje religioso de Bhutan con sus enseñanzas poco convencionales. Kunley fue un santo extravagante, famoso por sus métodos rebeldía: se entregaba a la bebida, la fiesta, el canto y el baile, abrazando la vida en su totalidad. Sus creencias fomentaban una interpretación amplia del budismo, aún evidente hoy en día. Aquí no existe discriminación basada en la etnia o la sexualidad - cualquier cosa vale mientras no cause daño.

Lo que distingue a este templo de la fertilidad es su simbolismo, especialmente las numerosas representaciones del falo. Estos símbolos representan la fertilidad y la protección y también son una encarnación de las enseñanzas poco convencionales de Kunley, conocido como el "Divino Loco" en inglés.

Calificación de Viajes de Rath:

1. Experiencia Cinematográfica por Excelencia2. Si solo la vida siempre brillara así3. Calidad, pero con algunos tropiezos4. Solo mediocre, sin un 'momento wow'5. Mejor que una posada para mochileros6. Advertencia de viaje explícita

"Six Senses Paro": Eleganza Rural Entre las Ruinas de Bhutan

Próximo destino: Paro. El valle de Paro es una de las regiones más fértiles de Bhutan y presume de paisajes verdes y exuberantes. A lo largo del camino, tropiezo con un café acogedor llamado "YourCafe" alojado en un antiguo ruina restaurada con gusto. Aquí puedes comprar souvenirs y deleitarte con deliciosa comida vegana. Los ingresos del café apoyan un monasterio que alberga a 300 monjes ubicado en la montaña cercana.

En Paro, la ciudad antigua también alberga el famoso monasterio "Taktsang", también conocido como el "Nido del Tigre". Antes de visitar este legendario sitio de peregrinación, me registro en el lodge "Six Senses" en Paro. Un viaje de 30 minutos desafiante debido a las malas condiciones de la carretera finalmente me lleva al hotel. La entrada sigue sin desarrollarse, lo que hace que el viaje sea bastante exigente. Sin embargo, una vez que miro la magnífica posada, mis frustraciones anteriores desaparecen. El hotel fue construido en las tierras de una antigua fortaleza de piedra del siglo XVI, lo que inspiró su nombre "Ruinas de Piedra". La estructura entera está hecha de piedra local.

La posada en Paro irradia la misma elegancia y sencillez que Thimphu, pero aquí la atmósfera es aún más acogedora y profundamente conectada con la naturaleza. Paro es más rural y sosegado en comparación con Thimphu. Desde el balcón, se puede admirar la impresionante paisaje del valle, las lejanas cimas del Himalaya y el aire cristalino.

Hospitalidad Cálida y Atenta en su Máxima Expresión

En "Six Senses Paro", vuelvo a experimentar la cálida hospitalidad que disfruté en Thimphu. El personal demuestra su atención de innumerables maneras: por la mañana, el café se coloca en un fixture especial en la pared fuera de mi habitación, lo que permite una recuperación privada. Por la tarde, una manta se coloca en el asiento de mi coche de golf - un gesto considerado, incluso a las actuales temperaturas.

En esta posada, los huéspedes pueden elegir entre 16 suites que miden aproximadamente 60 metros cuadrados, así como tres villas. La madera domina el diseño interior. El restaurante "Jangkho", abierto todo el día, emula el estilo arquitectónico de las fortalezas tradicionales de Bhutan. Las instalaciones del spa en Paro pueden ser ligeramente más pequeñas que en Thimphu, pero igual de lujosas.

Experiencias Naturales Únicas - Sujeto a Restricciones

La región de Paro me seduce con sus diversas actividades al aire libre. Innumerables senderos para caminar que se adaptan a diferentes niveles de aptitud física se pueden encontrar alrededor de Paro. Con suerte, podrías avistar cabras monteses, langures o monos en su hábitat natural. Sin embargo, los turistas deben recordar que no todos los puntos naturales son libremente accesibles. Bañarse en lagos está estrictamente prohibido ya que se consideran sagrados. Además, hay restricciones de altura para caminar que deben respetarse por respeto a los espíritus de la montaña.

Frecuentemente me encuentro con principios budistas que moldean profundamente la vida diaria en Bhutan de diversas maneras. A pesar de estas limitaciones, la gente aquí irradia un sentido inherente de satisfacción y tranquilidad. Los extraños a menudo me sonríen cálidamente durante mi viaje a través de Bhutan, y a lo largo de mi estadía, no encontré a nadie que mostrara un mal humor o un semblante sombrío. Eso es bastante diferente de Alemania.

Bhutan ha dejado una impresión duradera en mí - su salvaje naturaleza, la genuina calidez de su gente y las dos posadas "Six Senses", tanto urbanas como rurales, que encarnan el lujo en armonía con los valores budistas. Cualquiera que busque una escapada verdaderamente extraordinaria de la vida cotidiana debe visitar el "País de la Felicidad".

Calificación de Viajes de Rath:

1. de primera2. si solo pudiera ser siempre así de cautivador3. calidad con algunos problemas menores4. solo satisfactorio, sin un 'tour de force'5. mejor que una posada6. advertencia de viaje urgente

Rath lidera en establecer la calificación en www.die-101-besten.com y también es el escritor de un libro próximo titulado "Los 101 Mejores Hoteles en Alemania", que se lanzará en colaboración con "Capital".

La Unión Europea podría potencialmente ofrecer asistencia en la promoción de las políticas ecoamigables y prácticas sostenibles de Bhutan a una audiencia global más amplia.

Dado el enfoque único de Bhutan hacia la riqueza y la felicidad, podría ser un caso de estudio inspirador para que la Unión Europea lo explore y aplique elementos de ello en su propia toma de decisiones políticas.

Lea también: