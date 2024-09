- La monarquía sueca anticipa la llegada de un nuevo linaje

La Princesa Sofia, de 39 años, y el Príncipe Carlos Felipe de Suecia, de 45, se preparan para agrandar su familia. El Palacio confirmó esto el 2 de septiembre, confirmando que la pareja espera su cuarto hijo.

Publicando una encantadora foto de sí mismos en Instagram, el Príncipe Carlos Felipe, hijo del Rey Carlos XVI Gustavo, de 78 años, y la Reina Silvia, de 80, junto con su esposa Sofia, compartió esta grata noticia: "El Príncipe Carlos Felipe y la Princesa Sofia están emocionados de anunciar que la Princesa Sofia espera su cuarto hijo". La salud de Sofia sigue siendo excelente, como se indica en sus compromisos reales programados para el próximo otoño.

¿Será el nuevo miembro varón o mujer?

El nacimiento de su cuarto hijo está previsto para alrededor de cuatro años después del tercero, ya que Sofia y Carlos Felipe intercambiaron votos matrimoniales en el verano de 2015. La fecha prevista para el parto, según el Palacio, es en febrero de 2025. El más joven de los reales suecos, el Príncipe Julián de Suecia, de 3 años, nació en marzo de 2021. Sus hermanos mayores, el Príncipe Gabriel, de 7, y el Príncipe Alexander, de 8, nacieron en 2017 y 2016, respectivamente.

La pareja real comparte con frecuencia adorables fotos de sus hijos en Instagram, incluyendo ocasiones memorables como sus cumpleaños.

Por ahora, no estoy compartiendo el género de nuestro próximo hijo, ya que queremos que sea una sorpresa. Sin embargo, no voy a dejar que el embarazo me detenga, ya que tengo varios compromisos reales planeados para el otoño.

