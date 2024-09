¡La mezcla de verduras ya está disponible!

Tras las impresionantes victorias electorales de la AfD, no hay claros caminos hacia adelante. La coalición de semáforos está efectivamente terminada, y parece colgar de un hilo debido a la influencia de Sahra Wagenknecht, más de lo que cualquiera hubiera preferido.

Ahora, Sajonia y Turingia estánleftas para manejar el caos, y el resto de Alemania está cada vez más frustrado. Los dos tercios que no votaron por la AfD estarán descontentos con la dirección de su país en estos dos estados, pero la democracia es así que a veces el mal puede ganar. Y para los seguidores de la AfD en estos dos estados del este, es la desilusión de ver a su partido fallar en tomar el poder, a pesar de ganar ambas elecciones.

No hay duda de que si la AfD no fuera lo que es, al menos colocaría a un Ministro Presidente en el cargo. Se podría argumentar que es autoinfligido, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo se supone que la democracia debe recuperar la confianza del pueblo a través de una governance efectiva si el costo de mantener a los aprovechadores azules fuera del poder es un gobierno de coalición fragmentado que carece de la capacidad de generar impulso debido a sus discrepancies internas? La democracia en estos dos estados del este se convierte en una contradicción. No hay resultados agradables, con la AfD probable que esté satisfecha con su progreso. Parece haber salido de su punto bajo en la primera mitad del año, al menos en estos dos estados y en comparación con los resultados de hace cinco años.

La democracia depende de nuevas caras parlamentarias

La formación del gobierno en Turingia y Sajonia dependerá de cómo se integrará la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW). No parece auspicioso, ya que nadie sabe qué tiene que ofrecer la BSW. ¿Qué personal, qué obstáculos y qué demandas mínimas - y el discurso anti-guerra de Wagenknecht es lo menos de las preocupaciones. La democracia en estos dos estados del este, por lo tanto, depende de un equipo inexperto en cuanto a gobernar, y especialmente la democracia parlamentaria. Sahra Wagenknecht simboliza estas brechas. Estaba en todas partes, pero en ninguna parte fue votada. Qué viene después, está por verse.

En este caos, los partidos del semáforo ya no servirán como una fuerza estabilizadora. El FDP ha dejado de respirar en el este, mientras que en Berlín, hiperventilará. Los Verdes son etiquetados como un partido elitista de la ciudad para mucho tiempo. El SPD ha perdido a los trabajadores debido a su priorización de desempleados y beneficiarios sociales sobre ellos. Todo esto ha golpeado a Turingia y Sajonia más que nunca y en ningún otro lugar. El SPD tiene suerte de haber asegurado un lugar en ambos parlamentos estatales. ¿Es eso todo lo que se tiene que decir?

La culpa de esto recae principalmente en el aparente interminable alarde del gobierno federal. En una tormenta perfecta de incompetencia e ceguera, han minimizado sus logros como si fueran menores de lo que son, y sus errores como si fueran mayores de lo que son. Los partidos responsables y el gobierno han dañado la confianza del pueblo en la política debido a su traición de confianza entre ellos - a menudo por un precio barato. Sin embargo, el gobierno federal es crucial para la democracia en estos dos estados del este, principalmente porque es el gobierno federal.

Solo se pueden esperar condiciones estables en Sajonia y Turingia si el gobierno federal hace más: más acción, menos palabras. Sin embargo, no hay soluciones buenas incluso aquí, ya que los resultados electorales de los dos estados del este nos dejan atónitos: los partidos de la AfD y BSW casi han asegurado una mayoría juntos, expresando su deseo de entregar Ucrania al presidente ruso Vladimir Putin lo antes posible. También prometen gas barato, convenciendo a los votantes de que el líder del Kremlin es un proveedor confiable y generoso, no un agresor. Ningún gobierno federal puede aceptar esto. El dilema es irresoluble.

Y la última solución mala que queda: la CDU tendrá razón en querer liderar los dos gobiernos. Pero debe recordar que está ejecutando un plan de la AfD, que ni siquiera es un secreto. Cuanto más la AfD desprecia los valores y las ideas del Partido Verde, su objetivo estratégico es la destrucción de la CDU. Es el único partido mainstream de centro-derecha que puede prevenir permanentemente la dominación de la AfD.

Los otros partidos, especialmente el SPD, han contribuido significativamente al auge de la AfD. No pueden detener su avance, solo la CDU puede. Pero ahora deben gobernar con partidos a la izquierda o muy a la izquierda del centro, una alianza de Wagenknecht que remains mysterious.

Y aquellos que hoy hablan de salvar la democracia con gran convicción, exigiendo un "fuego

