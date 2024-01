La mejor dieta de 2024 es una ganadora probada para la salud en general

Según el informe, la dieta mediterránea también ocupó el primer puesto en las categorías de dieta más fácil de seguir, mejor dieta familiar, mejor dieta para una alimentación sana y mejor dieta para la diabetes, la salud de huesos y articulaciones y la salud del corazón.

La dieta DASH (enfoques dietéticos para detener la hipertensión) obtuvo el segundo puesto como mejor dieta, y la dieta MIND (intervención mediterránea-DASH para el retraso neurodegenerativo) el tercero en la lista de 30 dietas. Las tres mejores dietas son de origen vegetal y se centran en frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y semillas.

El comité del premio, formado por 43 expertos en nutrición, evaluó por primera vez la dieta vegana, que obtuvo el tercer puesto en mejores dietas basadas en plantas. Otras dietas recientemente evaluadas para 2024 fueron la dieta Dukan (28 de las 30 mejores dietas generales); la dieta Herbalife Nutrition (29 de 30 dietas); la dieta HMR (Health Management Resources) (21 de 30 dietas) y su marca hermana, el Profile Plan (19 de 30 dietas); y la dieta Plantstrong (antes Engine 2), que ocupó el puesto 15 en la categoría de mejor dieta general.

"El mundo de la dieta y la nutrición puede ser abrumador y estar lleno de desinformación y afirmaciones inexactas sobre la salud", dijo en un correo electrónico Gretel Schueller, redactora jefe de salud de U.S. News & World Report.

"Por eso U.S. News hace el trabajo de campo para sus usuarios, recopilando información de expertos médicos y nutricionistas reconocidos a nivel nacional para determinar qué dietas destacan por ser completas desde el punto de vista nutricional, fáciles de seguir y por promover un estilo de vida saludable a largo plazo".

¿Qué es un estilo de alimentación mediterráneo?

Los estudios han descubierto que la dieta mediterránea puede reducir el riesgo de diabetes, colesterol alto, demencia, pérdida de memoria, depresión y cáncer de mama. El plan de comidas, que es más un estilo de alimentación que una dieta restringida, también se ha relacionado con huesos más fuertes, un corazón más sano y una vida más larga.

La dieta se basa en una cocina sencilla a base de plantas, en la que la mayor parte de las comidas se centran en frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y semillas, con algunos frutos secos y un fuerte énfasis en el aceite de oliva virgen extra. Las grasas distintas del aceite de oliva, como la mantequilla, se consumen poco o nada, y el azúcar y los alimentos refinados se reservan para ocasiones especiales.

La carne roja se utiliza con moderación, normalmente sólo para condimentar un plato. Se fomenta el consumo de pescado azul saludable, repleto de ácidos grasos omega-3, mientras que los huevos, los lácteos y las aves de corral se comen en porciones mucho más pequeñas que en la dieta occidental tradicional.

Las interacciones sociales durante las comidas y el ejercicio son pilares básicos del estilo de alimentación mediterráneo. Los cambios en el estilo de vida que forman parte de la dieta incluyen comer con amigos y familiares, socializar durante las comidas, comer de forma consciente los alimentos favoritos y realizar movimientos y ejercicio conscientes.

Última posición según los expertos

El último puesto de la lista de las 30 mejores dietas generales fue para la dieta de alimentos crudos, que recomienda comer alimentos que no hayan sido "cocinados, procesados, calentados en microondas, irradiados, modificados genéticamente o expuestos a pesticidas o herbicidas", según el informe.

Aunque estos atributos puedan parecer saludables, la dieta es excesivamente restrictiva desde el punto de vista nutricional y puede resultar insegura para algunas personas, según el sitio web U.S. News & World Report. De hecho, cocinar algunos alimentos "permite una mayor variedad y aumenta la ingesta de proteínas y otros nutrientes esenciales", afirma la doctora Vanita Rahman, médico internista y directora clínica del Barnard Medical Center de Washington DC.

"La forma más segura y saludable de disfrutar de los alimentos crudos es como parte de una dieta integral basada en plantas y rica en frutas y verduras crudas, y lentejas, judías, cereales y verduras cocidas", dijo Rahman en la evaluación del sitio web.

Según el informe, la popular dieta ceto ocupó el puesto 25 en la clasificación general, pero se hizo con el número 1 en la categoría de mejores dietas rápidas para adelgazar. Sin embargo, los expertos dicen que la dieta, que exige limitar los carbohidratos a unos 20 al día, es demasiado restrictiva para ser seguida durante mucho tiempo.

"Veo a mucha gente que sigue la dieta ceto cuando quiere perder peso y la abandona cuando ya no puede más. Esta dieta es difícil de seguir, y muchas personas no están realmente (siguiendo una dieta que es) ceto pero baja en carbohidratos", dijo la dietista registrada y panelista Amanda Sauceda en una evaluación en el sitio U.S. News & World Report.

Las personas con enfermedades del corazón, el hígado y los riñones y ciertos tipos de cáncer no deben seguir la dieta, señaló el informe. Los niños que no han sido indicados por un médico para bajar de peso, las personas embarazadas y los atletas de alto rendimiento tampoco deben seguir la dieta ceto.

Una revisión de estudios realizada en 2023 reveló que seguir una dieta ceto durante más de dos años puede causar deterioro cognitivo, deficiencias nutricionales, cálculos renales, cardiopatías y pérdida muscular.

Fuente: edition.cnn.com