La mayor luna llena del año y la lluvia de meteoros Orionida

Este octubre promete algunos eventos astronómicos emocionantes. La luna llena, conocida como la Luna de Caza, alcanzará su punto máximo el 17 de octubre a las 13:26, marcando la luna llena más grande del año. Este fenómeno celeste también resultará en mareas extremas y oleajes de tormenta en la costa.

La proximidad de la luna a la Tierra también intensificará la fuerza de gravedad, causando mareas extremas. Se esperan oleajes de tormenta en las costas, con cualquier tormenta de otoño que pueda amplificar este efecto.

Alineación planetaria en otoño

En el cielo nocturno, Saturno, el planeta anillado, puede verse alto en el este en la constelación de Acuario. Es visible durante toda la noche y se aleja gradualmente del cielo matutino. Durante la noche del 14 al 15, la luna casi llena pasará cerca de Saturno.

Venus también aparece en el cielo nocturno, pero aún no es muy conspicua. Después del atardecer, puede verse en el profundo suroeste. El 26 de octubre pasará cerca de la estrella gigante roja Antares en Escorpio. Durante el comienzo de octubre, Venus se pone poco antes de las 8 pm, mientras que para el final del mes, se pone media hora antes.

Júpiter se convierte en el planeta dominante de la noche. Su ascenso ocurre el 1 de octubre alrededor de las 10 pm, pero para el final del mes, se levanta dos horas antes. La brillantez de Júpiter ilumina el cielo nocturno, superando a Venus, que se pone antes del ascenso de Júpiter.

En el cielo noreste, Marte aparece cada vez más temprano. Si se levanta el 1 de octubre a la medianoche y media, cruza el horizonte este el 31 de octubre ya un cuarto de hora antes de las 11 pm. La brillantez de Marte aumenta significativamente durante el mes. Para el final de octubre, Marte sale de la constelación de Géminis y entra en la constelación de Cáncer.

Desafortunadamente, Mercurio no será visible en octubre. El planeta veloz no hará una aparición.

Lluvia de meteoros de las Oriónidas

Además de las Draconidas, la lluvia de meteoros de las Oriónidas está activa desde el comienzo de octubre hasta la primera semana de noviembre. Su origen se remonta al cometa Halley. El máximo de la lluvia se espera el 22 de octubre, con aproximadamente 25 a 30 meteoros por hora esperados durante la observación. El mejor momento para la observación es desde la medianoche hasta las 5 am. Las Oriónidas son conocidas por sus velocidades extremas, acercándose a la Tierra a alrededor de 65 kilómetros por segundo.

Durante la noche, las constelaciones de otoño toman sus posiciones. Casiopea, la famosa W celeste, brilla en el cenit. El cuadrado de estrellas de Pegaso, conocido como el rectángulo de otoño, ha alcanzado el meridiano. El Triángulo de Verano, compuesto por Vega, Deneb y Altair, se ha movido hacia el oeste.

Entre las constelaciones de otoño se encuentra Andrómeda, que se conecta con Pegaso. Su salvador, Perseo, también se representa como una constelación, al igual que la ballena marina, Cetus, conocida como la ballena en alemán. Cetus toma su lugar en el sureste. Debido a sus estrellas tenues, puede ser difícil de identificar.

Profundo en el sur, Fomalhaut, la estrella principal de la constelación del Pez del Sur, brilla. Fomalhaut es el nombre árabe de la boca del pez. Al sur de Andrómeda, se pueden ver las constelaciones de los Peces y el Carnero. El Carnero es una constelación pequeña pero distintiva, compuesta principalmente por tres estrellas que forman un triángulo obtuso.

En el este, dos estrellas brillantes pueden ser vistas. En el noreste, la amarillenta Capella brilla en el Carro, y profundamente en el este, la rojiza Aldebarán brilla en la constelación de Tauro, señalando el invierno que se acerca.

Eclipse solar - No visible en Europa

Octubre comienza con un eclipse solar, desafortunadamente, inconvenientemente no visible desde Europa. El 2 de octubre a las 8:49 pm, la oscura luna nueva pasa frente al sol, cubriéndolo. Sin embargo, el mismo día, la luna está a una distancia de 406,516 kilómetros de la Tierra, lo que hace que el disco de la oscura luna nueva sea ligeramente más pequeño que el del sol.

Como resultado, la luna no puede cubrir completamente el sol. Un brillante anillo del sol remains around the new moon. The zone of the ring-shaped phase mainly stretches over the Pacific. It begins south of Hawaii, crosses the Pacific Ocean, brushes the southern tip of South America, and ends in the South Atlantic.

A medida que avanza octubre, el sol asume posiciones cada vez más meridionales. Viaja a través de la constelación de Virgo y cambia a la constelación de Libra el 31 de octubre por la mañana. Durante la noche del 22 al 23 de octubre, entra en el signo zodiacal de Escorpio a la medianoche. La altura del sol al mediodía disminuye once grados, y la longitud del día se acorta casi dos horas.

El 27 de octubre, finaliza el horario de verano de Europa Central. Los relojes se retrasarán una hora a las 3 am CEST.

La lluvia de meteoros de las Oriónidas, originaria del cometa Halley, es una emocionante adición a los eventos de astronomía en octubre, con un pico esperado el 22 de octubre. La casi luna llena del 14 y 15 de octubre también tendrá un encuentro cercano con Saturno, ofreciendo una vista celestial en el cielo nocturno.

