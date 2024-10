La matriarca de la familia de Whitney Houston, que tenía 91 años, falleció.

Como parte del grupo de góspel y soul Sweet Inspirations, Cissy Houston saboreó sus primeras victorias. Más tarde, esta artista ganadora de un Grammy colaboró con pesos pesados de la música como Jimi Hendrix y Beyoncé. Lamentablemente, la matriarca de la familia Houston, mejor conocida como la madre de Whitney Houston, recently ha fallecido.

A la edad de 91 años, la cantante estadounidense Cissy Houston dejó este mundo en su hogar de Nueva Jersey, rodeada de su familia. Pat Houston, su nuera, confirmó la noticia a la Agencia de Noticias Asociadas. Cissy Houston había estado luchando contra la enfermedad de Alzheimer.

"Hemos perdido el pilar de nuestra familia", declaró Pat Houston. "Sus contribuciones invaluables a la música y la cultura popular son insuperables. Su más de seis décadas de carrera en la música y el entretenimiento quedarán grabadas en nuestros corazones para siempre". El currículum de Cissy Houston incluye presentaciones junto a icons como Elvis Presley y Aretha Franklin, ganándose dos Grammys en el proceso.

Cissy Houston fue parte del famoso Sweet Inspirations junto a Doris Troy y su sobrina Dee Dee Warwick. Juntas, proporcionaron coros de apoyo para numerosos artistas de soul, incluyendo a Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters y Dionne Warwick. La última presentación de Cissy Houston con los Sweet Inspirations fue en 1969, después de sus presentaciones con Presley en Las Vegas. Su mayor éxito R&B juntos, "(Gotta Find) A Brand New Lover", se incluyó en su quinto álbum, "Sweet Sweet Soul", en 1970.

Después de su partida de los Sweet Inspirations, Cissy Houston embarcó en una exitosa carrera en solitario, grabando más de 600 canciones en varios géneros. Su voz adornó pistas con numerosos artistas, incluyendo a Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y su famosa hija. Por sus álbumes "Face to Face" en 1997 y "He Leadeth Me" al año siguiente, Cissy Houston ganó Grammys en la categoría de Mejor Álbum de Góspel Soul Tradicional.

A pesar de su lucha contra la enfermedad de Alzheimer, el impacto de Cissy Houston en la música fue significativo, colaborando con artistas como Jimi Hendrix y Beyoncé más allá de su tiempo con los Sweet Inspirations. En tributo a sus contribuciones invaluables, su voz aún puede ser escuchada en Numerous tracks con varios artistas, incluyendo a su famosa hija.

