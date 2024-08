La matemática detrás de por qué Harris eligió a Walz y por qué ella puede arrepentirse

Entonces, ¿qué llevó a Walz desde, hablando nacionalmente, un desconocido relativo a ser nominado como candidato a la vicepresidencia de un partido mayor? Podrías simplemente llamar a toda la situación "rara".

Recuerda cómo los demócratas comenzaron a llamar a los republicanos Donald Trump y JD Vance "raros" hace unas semanas. El ataque podría haber parecido algo de la escuela secundaria, pero lo loco es que parece haber funcionado.

Un vistazo a los datos de tendencias de Google revela un reciente aumento en las búsquedas de la palabra "raro". Además, los temas asociados con "raro" eran Hacer América Grande de Nuevo, el Partido Republicano, Vance y Walz.

¿Por qué Walz? Se le ha atribuido ser el primero en haber starting a llamar a los republicanos "raros" de manera importante.

Y sabemos que la campaña de Harris estaba prestando atención porque envió al menos un correo electrónico que sugería que los ataques "raros" contra la boleta republicana estaban impulsando la conversación en línea.

El hecho de que Harris haya seleccionado a un candidato que funciona bien en línea no debería sorprender - esta es la campaña que ha adoptado "coconut tree" y "brat". Harris también ha funcionado muy bien en TikTok, algo que la campaña de Joe Biden no pudo hacer.

Pero ¿es la elección de Walz indicativa de una campaña que está demasiado en línea?

Esa es una pregunta justa dado que Harris pasó por alto al gobernador de Pennsylvania Josh Shapiro a favor de Walz. Shapiro, quien se vio durante mucho tiempo como favorito para la selección de vicepresidente, dividió a la izquierda en línea por sus percepciones sobre los israelíes y los palestinos.

Notablemente, Walz comparte muchas de las mismas opiniones sobre el tema, pero recibió mucho menos retroalimentación que Shapiro, quien es judío.

El hecho de que Walz no enfrentara virtually ninguna oposición de ninguna de las facciones principales del Partido Demócrata casi seguramente lo ayudó. Después de todo, la campaña de Harris ha estado montando una ola de emociones positivas desde que se convirtió en la presunta nominada demócrata.

La manera no divisiva de Walz a una escala mayor pareció jugar en una escala menor también. Harris tuvo buena química personal con él y particularmente le gustó su "actitud alegre y despreocupada", según los informes de CNN.

Llevarse bien con un compañero de fórmula y no potencialmente dividir el partido con la elección es razón suficiente para elegir a alguien.

Una de las primeras reglas cuando se trata de una elección de vicepresidente es "No hacer daño". Harris probablemente no hizo daño con esta elección. Walz sirvió 12 años en la Cámara de Representantes de EE. UU. y actualmente está en su segundo mandato como gobernador. No puede ser atacado por tener poca experiencia, a diferencia de su contraparte republicana Vance, quien es el menos popular candidato a la vicepresidencia que ha salido de su convención de partido en la historia.

Una elección no sin riesgo

La gran pregunta ahora es si Harris dejó puntos en la mesa al elegir a Walz en lugar de Shapiro.

Minnesota probablemente no será competitivo en este otoño. Ningún nominee republicano para presidente ha llevado el estado desde 1972 - es la racha más larga de victorias presidenciales de los demócratas (fuera de Washington, D.C.). Y la encuesta en el Estado del Norte desde que Harris entró en la carrera sugiere que la racha probablemente continuará.

Pensilvania, por otro lado, casi seguro que es un estado que Harris debe ganar si quiere ser presidenta. De hecho, es probablemente el estado clave más importante de este ciclo, y la encuesta allí ha sido muy ajustada.

Shapiro actualmente tiene una calificación de aprobación del 61% en Pensilvania y superó la línea base de 2020 de Biden en 14 puntos en 2022.

Si eso habría sido suficiente para impulsar una boleta Harris-Shapiro en Pensilvania este otoño es una pregunta marca, aunque la literatura de ciencia política sugiere que muy bien podría haberlo hecho.

Lo que podemos decir, sin embargo, es que Walz no es probable que ayude a Harris con muchos votantes indecisos. Hizo menos de un punto mejor que Biden en Minnesota cuando ganó la reelección en 2022. De hecho, Shapiro parece haber hecho mejor con los votantes blancos sin educación universitaria en Pensilvania que Walz lo hizo con la misma demografía en su estado hace dos años.

Y aunque Walz hubiera sido una máquina electoral, sigue sin verse si puede ayudar a la boleta demócrata fuera de su estado natal.

Si Harris termina perdiendo Pensilvania y las elecciones por una pequeña margen, será uno de los "¿y si?" de la historia. ¿No eligió a Shapiro porque tenía miedo de la izquierda en línea?

Harris, por supuesto, está esperando que las elecciones no sean tan ajustadas. Parece tener momentum, y la elección de Walz probablemente no hará nada para impedírselo.

