La marea azul esperada en el oeste, según la perspectiva de Chrupalla

La AfD triunfa en Turingia y se posiciona como la segunda fuerza más poderosa en Sajonia: Con un poder incrementado gracias a las elecciones en dos regiones orientales de Alemania, la AfD busca replicar su éxito a nivel nacional, ampliando su alcance más allá de 2025.

El líder de la AfD, Tino Chrupalla, destacó los objetivos a largo plazo de su partido tras las elecciones en Sajonia y Turingia. "Nuestro objetivo final, por supuesto, es convertirnos en la fuerza dominante en el escenario nacional. Eso es lo que estamos buscando. Esta 'ola azul' debe surgir de los estados orientales y extenderse hacia el oeste en los estados federales tradicionales", declaró en una conferencia de prensa en Berlín.

Mirando hacia el futuro, la AfD tiene su mirada puesta en el año electoral 2029, con múltiples elecciones estatales y las siguientes elecciones federales a la vuelta de la esquina. Chrupalla ha hecho referencia a esto como "Proyecto 2029". La copresidenta de la AfD, Alice Weidel, volvió a pedir una nueva elección federal después de las elecciones estatales. "Esto es un voto de desconfianza en la coalición semáforo", afirmó. "Por lo tanto, el canciller Olaf Scholz debe actuar en consecuencia y, junto con sus socios de coalición, considerar avanzar y dejar sus escaños. El electorado quiere un enfoque diferente".

Reflexionando sobre los resultados electorales en Sajonia, Chrupalla expresó su deseo de obtener otros 2-3 puntos porcentuales. "La fruta aún no está madura del todo", agregó. Más tarde, a petición, aclaró: "Se necesita paciencia en la política, como siempre he mantenido, y eventualmente no podemos ser ignorados - la pregunta es solo cuándo - y ese momento debe ser esperado". No intentes recolectar una manzana verde antes de su tiempo.

En el contexto de los resultados electorales, Chrupalla consideró la exclusión de la colaboración con la AfD por parte de otros partidos como "democráticamente segura". "Extendemos nuestra mano a todos aquellos que tienen el bienestar de nuestro país en el corazón", declaró Chrupalla, buscando posibles socios de coalición.

El éxito de la AfD en las elecciones al Landtag de Turingia contribuye a su poder incrementado, permitiéndoles perseguir su objetivo de convertirse en una fuerza dominante a nivel nacional. Tino Chrupalla, líder de la AfD, destacó esta meta durante una conferencia de prensa.

