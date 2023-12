La máquina expendedora del artista británico Ryan Gander vende arte por 600 dólares cada una

La última instalación artística del artista británico Ryan Gander se expone en la galería Taro Nasu de Londres en el marco de Frieze, feria anual de arte que se celebra en el Regent's Park de la ciudad.

La máquina contiene un total de 125 objetos, entre ellos piedras que Gander ha coleccionado con sus hijos, así como versiones fundidas de algunos de los relojes digitales más utilizados y asequibles. Los relojes no son reales, sino esculturas de los originales hechas con jesmonita (un material compuesto que puede reproducir cualquier acabado o textura). Otros objetos son rollos de dinero fundidos y una tarjeta llave para una habitación del hotel londinense donde Gander se aloja durante la feria Frieze.

La máquina, que acepta pagos con tarjeta y tiene un elegante acabado negro mate, forma parte de una instalación titulada "Tiempo bien empleado".

"Se trata de la economía del tiempo", explicó Gander durante una entrevista telefónica. "Me interesa mucho la forma en que entendemos el tiempo, y la forma en que el mundo está cambiando a nuestro alrededor ha redefinido nuestra comprensión del tiempo".

"Está esa vieja cita de que el tiempo es dinero, que ahora es completamente incorrecta y un poco inútil, porque el tiempo no es dinero. Nuestra atención es dinero. Hay abundancia de información y escasez de atención. En los últimos cinco años me he dado cuenta muy rápidamente de que el tiempo y nuestra atención son nuestro mayor activo".

El resto de la instalación incluye cuadros y un libro, que es una versión "Si en una noche de invierno un viajero", novela de 1979 del escritor italiano Italo Calvino, que Gander ha vuelto a mecanografiar utilizando un tipo de letra de su invención que nadie puede leer, en el que las letras se sustituyen por formas de piedras, las mismas piedras que se pueden obtener en la máquina expendedora.

"Estas piedras tienen millones de años y cada una es diferente de la otra. Las recogí de una playa con mis hijos, y luego diseñamos un tipo de letra utilizando las formas de las piedras. Les estaba enseñando que el lenguaje es algo en lo que la gente se pone de acuerdo", explica.

Los cuadros son páginas ampliadas del libro, impresas con el ilegible tipo de letra de piedra y luego anotadas por el artista con tinta negra. "Repetí las anotaciones sobre ellas con un gran pincel de caligrafía. Se convierten en una forma de censura, en cierto modo las hace ilegibles. Pero a través de ese proceso se convierten en un motivo abstracto y expresionista de lo que es el arte", explica.

"El libro se publica. Distribuiremos estos libros ilegibles en hospitales, prisiones, hoteles, faros... lugares en los que abunde el tiempo y la atención", prosiguió, añadiendo que ha sustituido la biblia de la habitación del hotel en juego por un ejemplar del libro.

Una de las piedras de la máquina contiene un diamante, aunque Gander se abstuvo de calificarlo como el objeto más valioso: "Depende de cómo definas el valor y de cuál sea tu perspectiva", dijo.

"Se puede decir que a alguien le interesará el diamante. Otra persona completamente distinta estará interesada en una piedra única que tardó 500 millones de años en fabricarse. A otra persona le interesará el molde de un reloj como una pieza alrededor de la piedra, porque formalmente es lo que más se parece al arte. Alguien estaría interesado en la tarjeta llave, porque quiere una experiencia", dijo.

"Esto no está hecho para atraer a un solo tipo de persona. Es una de esas cosas que empiezan en un sitio y explotan y acaban en un millón de sitios, que en mi opinión es el objetivo de las buenas obras de arte."

"Time Well Spent" se expone en la galería londinense Taro Nasu hasta el 6 de octubre de 2019.

