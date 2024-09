'La maquilladora de Chappell Roan explica la estética no convencional detrás de su aplicación de maquillaje de los VMA' o 'Entender el atractivo no convencional del maquillaje de Chappell Roan en los VMA'

Más tarde durante su presentación, Roan viajó a través de los siglos — transformándose en una audaz interpretación de la icona feminista medieval Juana de Arco, famosa como Joan la Chica Glamour. "Si Juana de Arco fuera una diva", reflexionó Andrew Dahling, maquillador de Roan, quien fue fundamental en definir la estética de los VMAs. Roan, la actual Mejor Artista Nueva, cantó su éxito "Buena Suerte, Cariño!" vestida con un deslumbrante traje de malla de caballero, su cabello castaño oscuro peinado en dos largas trenzas. Sin embargo, su conjunto histórico se vio momentáneamente interrumpido cuando su rostro de porcelana se sonrojó con un tono malva y sus cejas fueron reemplazadas por dos finas líneas de lápiz. Un ahumado teatral en los ojos, construido con sombras irisadas de azul, morado y oro, se extendía hasta su hueso frontal.

Dahling encontró inspiración en el trabajo de maquillaje de Pat McGrath para Dior en la década de 2000. 'Es excepcionalmente romántico', le dijo a CNN durante una llamada de video desde Nueva York. 'Pero con un oscuro giro romántico... muy dramático en los ojos, piel muy radiante, etéreo... Cada look está situado en este renacentista medieval'.

Para su aparición en la alfombra roja, Dahling optó por un toque más suave. El tono pálido de Roan se suavizó con una textura mate, mientras que sus ojos se acentuaron con una línea blanca y se remataron con un delicado toque de oro. Dahling quería hacer referencia a las mejillas sonrosadas y regordetas de las mujeres inmortalizadas en los cuadros al óleo del Renacimiento y el Barroco. 'Me encanta buscar inspiración en artistas y pintores', dijo. 'Ya que capturan algo ligeramente diferente a lo que haría un maquillador'.

El ascenso meteórico de Roan se debe, en parte, a su insaciable afición por reinventarse como diversos personajes. En los últimos cuatro meses, ha pisado escenarios vestida como un jugador de la NFL con hombreras incrustadas de cristales y 'raya negra' en el Hangout Festival de Alabama, una luchadora de la WWE vestida de látex en Lollapalooza en Chicago, y una Lady Libertad fumando hierba de color verde oscuro en el Governors Ball de Nueva York. (Dahling informó que el look tardó alrededor de cuatro horas en crearse). A pesar de casi nunca ausentarse de su icónica cara de polvo blanco —una base fantasmal que incluso dejaría verde de envidia a la Reina Isabel— Roan incluso compartió temas y tableros de mood en las redes sociales, instruyendo a los fans sobre cómo vestirse para sus shows. 'Tiene una visión muy clara', dijo Dahling. 'Y esta versión de sí misma, superestrella, que quiere proyectar'.

En el espíritu de la creatividad, la estética de belleza poco convencional de Roan a menudo queda en un segundo plano frente a la 'maquillaje de Instagram' que define los estándares de belleza modernos. 'No se trata de ser bellamente clásico', dijo Dahling sobre el look de Roan en los VMAs. 'Es muy diferente de las caras perfectamente mezcladas y sin defectos que vemos hoy en día que son dignas de Instagram'.

Roan se enorgullece de llamarse a sí misma 'artista drag' —un título que tradicionalmente se reserva para los artistas masculinos que utilizan maquillaje para encarnar extravagantes y teatrales personajes femeninos. A pesar de ser una mujer, Roan a menudo adorna su rostro con referencias directas a iconos de drag legendarios como Divine, quien inspiró su look en el Orgullo de Kentucky. Violet Chachki, ganadora de la temporada siete de 'RuPaul's Drag Race', sirvió como musa para Coachella. 'Violet Chachki tiene esta dramática mirada de espacio negativo, ahumada que hace', dijo Dahling. 'Recuerdo que estaba en uno de los primeros tableros de estado de ánimo que recibí del estilista de Chappell'.

La idea puede resultar confusa para algunos, pero Dahling argumenta que no debería ser así. 'El drag es un término amplio, especialmente ahora', le dijo a CNN. 'Creo que cualquier cosa puede ser considerada drag —incluso un hombre que se pone un traje afilado para ir a trabajar. El drag simplemente se trata de crear una nueva cara'.

'Se trata de crear un nuevo personaje', dijo Dahling. 'Bloqueas las cejas —significa que las pegas y luego aplicas corrector encima para acentuar su forma. Es acentuar las mejillas, crear una forma de labio exagerada, contornear la nariz. Es construir una mirada de ojos dramática. Es sobre ponerse esta Character que te transformas en... No creo que se adhiera a las restricciones de género'.

Dahling está de acuerdo. 'No hay reglas', dijo. 'Es divertido. No se trata de perfección... es muy DIY'. Aunque insiste en que 'cuanto más desordenado, mejor', Dahling tiene una no negociable para los fans que esperan replicar la icónica base blanca veneciana de Roan. 'No hay inconsistencias en la base', se ríe. 'La base debe ser impecable'.

El look de Roan en los VMAs, con su ojo teatral ahumado y cejas de lápiz grueso, mostró una mezcla impactante de belleza y estilo, trascendiendo los estándares de belleza tradicionales.

