La madre de Diddy critica el concepto de "humillación pública".

Durante varias semanas, el artista de hip-hop Sean "Diddy" Combs ha enfrentado nuevas acusaciones de maltrato. Su madre, Janice Small Combs, ha salido en su defensa. A través de su abogada, Natalie G. Figgers, emitió un comunicado en nombre de la familia Combs, que fue cubierto por varios medios de comunicación estadounidenses como "The Hollywood Reporter". En el comunicado, Janice niega las ejecuciones públicas de su hijo y asegura que no es el "monstruo" que se ha pintado en la opinión pública. Combs ha sido objeto de escrutinio debido a las recientes acusaciones, que incluyen alegaciones de tráfico humano y conducta sexual inapropiada.

Janice Small Combs reconoció que su hijo no es perfecto y ha cometido errores, como todos. Sin embargo, niega enérgicamente las acusaciones en su contra. "Ver a mi hijo juzgado por historias fabricadas en lugar de la verdad es insoportable", escribió. "Ver a mi hijo condenado públicamente antes de tener la oportunidad de probar su inocencia es un sufrimiento indescriptible". También enfatizó que cada individuo merece un juicio justo y la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal de justicia.

Un niño de nueve años entre las víctimas acusadas

El 1 de octubre se reveló que Combs enfrenta ahora 120 cargos adicionales a los 12 iniciales. El abogado Tony Buzbee afirmó que representa a varias personas que acusan a Combs de delitos sexuales que datan de 1991. Muchos afirman que fueron agredidos después de ser drogados. También hay menores entre las víctimas presuntas, incluyendo a un niño de nueve años.

El año pasado, Combs llegó a un acuerdo en un juicio con su ex novia Cassie, quien lo acusó de violación y abuso. Combs negó las acusaciones, pero más tarde, en mayo, se publicó un video que lo muestra agrediendo físicamente a la cantante en un hotel. Dos días después, emitió una disculpa, diciendo "lo siento mucho" por sus acciones. En su comunicado, Janice Small Combs admitió que su hijo no dijo toda la verdad sobre el incidente, pero ofreció una explicación: "Mi hijo peut no haber sido completamente honesto, por ejemplo, cuando negó haber sido violento con una ex novia, a pesar de que las pruebas de vigilancia del hotel mostraban lo contrario". A veces, explicó, "la verdad y las mentiras pueden estar tan entrelazadas que da miedo admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de lo normal o es demasiado compleja para ser creída".

La madre califica las acusaciones de "insoportables"

Janice Small Combs argumentó que la mentira de su hijo no significa que sea culpable de las "acusaciones insoportables y graves" en su contra. "Muchas personas que fueron condenadas injustamente y luego absueltas de los cargos estuvieron encarceladas no porque fueran culpables de los delitos de los que se les acusó, sino porque no cumplían con la idea que la sociedad tiene de una 'buena persona'", continuó. Afirmó que era desgarrador escuchar las "burlas" dirigidas a su hijo y que nunca tuvo la oportunidad de contar su versión de la historia.

"Las acusaciones falsas que se lanzan contra él están impulsadas por personas que buscan ganancias económicas en lugar de justicia", continuó Janice Small Combs: "Las acusaciones infundadas de conducta sexual inapropiada obstaculizan a las verdaderas víctimas de abuso sexual para obtener la justicia que merecen". Esta "injusticia" es "intolerable" para toda la familia. "Lo más doloroso de este suplicio es ver cómo la dignidad de mi amado hijo es arrebatada, no por lo que hizo, sino por lo que la gente elige creer sobre él".

Sean Combs, quien ha tenido éxito con various nombres como Puff Daddy, P. Diddy y,

Lea también: