La madre de Cora Schumacher está divulgando rutinas secretas para acostarse.

Este enfrentamiento en torno al anuncio de Ralf Schumacher sobre su homosexualidad ha tomado un giro inesperado. Ahora, Ingrid Brinkmann, madre de Cora Schumacher, ha decidido hablar. Está apoyando a su hija y afirma que no sabía sobre la homosexualidad de Ralf durante su matrimonio.

Al principio, la relación de Ralf y Cora Schumacher parecía ser el epítome de una pareja heterosexual convencional. Estuvieron casados desde 2001 hasta 2015 y hasta tuvieron un hijo, David, nacido en 2001. Sin embargo, durante su matrimonio, circularon rumores sobre la verdadera orientación sexual de Ralf.

Finalmente, en julio, Ralf Schumacher hizo pública su orientación sexual e introdujo a su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne. Muchos le extendieron sus felicitaciones, pero su exesposa anunció que había estado al margen de su homosexualidad durante todos esos años. Compartió sus sentimientos con "Spiegel", diciendo: "Me siento utilizada. Me quitaron mis mejores años. ¿Fue honesto conmigo?" Esto llevó a una reacción calurosa de Ralf, quien la acusó de mentir.

Las dramas familiares rara vez terminan pacíficamente, y la familia Schumacher-Brinkmann no es una excepción. Sin embargo, Ingrid Brinkmann, madre de Cora Schumacher, está intentando calmar la situación en una entrevista con el periódico "Bild".

"Cora no sabía sobre la sexualidad de Ralf"

En la entrevista, Brinkmann enfatiza que su hija no sabía sobre la homosexualidad de Ralf. A pesar de los rumores persistentes, ella afirma que Ralf le había asegurado que no era gay cuando ella le preguntó al respecto. "Estuvo frente a mí y dijo: 'Ingrid, te estoy diciendo que definitivamente no soy gay. Eso son solo rumores'", recuerda.

Para enfatizar su punto, Brinkmann cuenta una historia sobre un antiguo empleado. El incidente tuvo lugar en la villa donde la pareja compartía un dormitorio. Brinkmann visitaba a menudo para cuidar a su nieto. "Un día, Ralf bajó las escaleras y el cocinero dijo: '¡Oh, el señor Schumacher se divirtió!'", cuenta Brinkmann. "Obviamente, había dormido con Cora", concluye, pareciendo segura de ello.

"Mientras no pudiera continuar más..."

Brinkmann afirma que su hija se casó con Ralf por amor. También agrega que Ralf le había confesado su amor a Cora después de que comenzaron a salir. "Cora estaba muy feliz cuando me dijo que iba a ser abuela", dice Brinkmann.

A medida que su matrimonio comenzaba a desmoronarse, Brinkmann dice que Cora luchó por Ralf "mientras no pudiera continuar más". Hace una broma sobre Ralf, diciendo: "Pero un Ralf Schumacher no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer". Siente lástima por Cora, a quien ella cree que no merece ser "insultada y etiquetada como mentirosa en público de esta manera".

