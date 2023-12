La madre de Ali Wong no reaccionó bien a la noticia de su divorcio

"No esperaba que el anuncio tuviera tanta repercusión, pero con diferencia lo más duro de divorciarse fue la reacción de mi madre", recuerda Wong en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"Ya le había dicho antes que pensaba que podríamos divorciarnos, y se enfadó mucho. Me miró a los ojos y me preguntó: '¿Puedes esperar a que me muera?' Me estaba pidiendo literalmente que no viviera una vida para mí. Pero tiene 82 años, ¿qué esperaba?". dijo Wong.

Wong se divorció de Hakuta tras ocho años de matrimonio en 2022. Comparten dos hijas y siguen siendo amigos.

Sin embargo, su madre se ha adaptado al cambio, dijo Wong.

"Ella murió un millón de muertes en un día y luego se despertó al día siguiente y fue como, 'sobreviví'", dijo Wong sobre su madre recibiendo llamadas de sus amigos sobre la separación de la pareja. "Ella todavía ve a Justin una tonelada".

Fuente: edition.cnn.com