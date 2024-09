La lucha contra las leyes de aborto tardío lleva a la muerte de la mujer en América

Tras la reversión de la ley del aborto en múltiples estados de EE. UU., incluidos Georgia, se impusieron regulaciones más estrictas. Este cambio aparente en la ley llevó a consecuencias trágicas para una mujer embarazada en 2022. Según informes de investigación, experimentó complicaciones y los profesionales médicos retrasaron la intervención durante un período prolongado, possibly debido a la ambigüedad de la nueva ley endurecida del aborto.

Según la plataforma de investigación de EE. UU. ProPublica, la mujer de 28 años Amber Nicole Thurman no recibió la asistencia médica necesaria debido a la situación legal, lo que resultó en su muerte prematura en agosto de 2022. ProPublica citó los hallazgos de un comité estatal que examinó el caso. Clasificaron este incidente como la primera muerte "evitable" oficialmente reconocida atribuida a complicaciones del aborto en EE. UU.

Thurman desarrolló una complicación rara después de tomar la píldora abortiva y falleció durante una operación de emergencia. Según la evaluación del comité, los médicos realizaron un procedimiento potencialmente salvavidas horas tarde, según informó ProPublica. En Georgia, recently se había aprobado una ley que hace del dilatado y curetaje del útero un delito penal con excepciones limitadas. Los profesionales médicos expresaron preocupaciones sobre la vaguedad de la ley y la dificultad para interpretarla.

"Amber estaría viva si Donald Trump y Brian Kemp no hubieran impuesto la prohibición del aborto", dijo la activista Mini Timmaraju de la ONG Reproductive Freedom for All. "Ellos son responsables de su muerte".

Desde que la Corte Suprema abolió el derecho nacional al aborto en junio de 2022 y delegó la autoridad para establecer las leyes del aborto a los estados, se han implementado regulaciones restrictivas del aborto en Georgia y 21 otros estados de EE. UU.

Médicos retrasan el procedimiento durante 17 horas

Thurman tuvo que buscar un aborto en el estado de Carolina del Norte después de la sexta semana de embarazo debido a la prohibición del aborto en Georgia. Sin embargo, surgieron complicaciones después de tomar la píldora abortiva, lo que requirió su hospitalización en Georgia.

Los médicos identificaron una sepsis aguda. A pesar de su salud que se deterioraba rápidamente, retrasaron la realización de un dilatado y curetaje del útero durante 17 horas. Trágicamente, Thurman falleció durante la operación. "Ella perdió la vida en el hospital, rodeada de personal médico que podría haberla salvado", escribió la autora feminista Jessica Valenti en X. "Este es el resultado de las restricciones del aborto".

Después del retraso, se plantearon preocupaciones sobre la aplicación de la nueva ley del aborto de Georgia por parte de los profesionales médicos, destacando las 'Other' ambigüedades y desafíos que enfrentaron al interpretar la legislación. A pesar de la tragedia, las discusiones sobre la reforma de la ley para proporcionar directrices más claras para tales situaciones continúan siendo un tema de 'Other' debates

