Establecimiento de la autoridad en Turingia - La llegada del presupuesto desencadena la negación de Ramelow de especulaciones infundadas

El líder de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha manifestado su disposición a mantener discusiones con el presidente del gobierno Bodo Ramelow (Izquierda) en relación con el presupuesto de 2025. "Siempre estoy dispuesto a escuchar, analizar y solucionar problemas, y eso es lo que haremos ahora", compartió durante una reunión de la antigua y nueva fracción de la CDU en la legislatura estatal. En cuanto a posibles reuniones con el actual presidente del gobierno en el contexto político complejo posterior a las elecciones, Voigt comentó: "Acabo de enterarme de que se ha encargado el borrador del presupuesto de 2025. Y eso también es algo que nos interesa para el futuro de nuestro estado".

Ramelow Desmiente Rumores

Ramelow desmintió los rumores de que podría utilizar su voto parlamentario para ayudar a formar una coalición de mayoría de CDU, BSW y SPD en Turingia. "Todo eso son tonterías que se están diciendo", dijo a la agencia de prensa alemana en Erfurt. Como líder del Partido de la Izquierda y candidato principal, prometió no abandonar a su partido ni a su fracción ni utilizar su voto ni otros movimientos para asegurar mayorías. "Diffundir rumores infundados es una falta de respeto. Prohíbo cualquier especulación al respecto", declaró Ramelow.

El hombre de 68 años, que ha dirigido una coalición roja-roja-verde durante diez años con un breve interrupción, reiteró su postura de que, después de los resultados de las elecciones, Voigt sería el siguiente. El Partido de la Izquierda está abierto a conversaciones "si el señor Voigt llama". Con la CDU, BSW y SPD teniendo 44 escaños, les falta uno para tener mayoría. La fracción más fuerte en la legislatura es la AfD, con 32 escaños.

Borrador de Presupuesto para el Nuevo Parlamento

Ramelow anunció que la ministra de Finanzas Heike Taubert (SPD) presentará un borrador de presupuesto para 2025. El objetivo es evitar que el estado comience el año 2025 sin presupuesto o minimizar lo máximo posible el período sin él, explicó la cancillería estatal después de la reunión del gabinete. Taubert presentará el borrador de presupuesto en la próxima reunión del gabinete, después de lo cual se enviará al nuevo parlamento constituido. El nuevo parlamento debe reunirse antes del final de septiembre.

Taubert propuso gastos presupuestarios para 2025 de alrededor de 13.000 millones de euros después de la presentación de la estimación tributaria de mayo. Estos serían más o menos nivelados en comparación con el año actual.

CDU Extiende Invitación a Conversaciones

Voigt enfatizó la necesidad de una "opción futura estable", que ahora explorarán. "Mantener la openness to dialogue is crucial." The CDU state executive gave the green light for talks with the BSW and SPD on Monday evening. CDU general secretary Christian Herrgott confirmed that the state executive authorized him and Voigt to conduct these talks. While these are not yet coalition or exploratory talks, the state executive's decision was unanimous.

The SPD leader and interior minister Georg Maier claimed he had received an SMS invite from Voigt to meet. This wasn't about exploratory talks, but rather to hear the CDU's thoughts, Maier said. "And whether the SPD is required for that is another matter. We're not pushing ourselves forward."

AfD Joins the Talks Fray

The AfD, winners of the Thuringian election, also desire talks for potential government formation. The party executive committee unanimously agreed to invite the CDU and BSW for discussions, according to a party representative who spoke on Monday evening. Their aim is to "examine if a common basis for cooperation exists". Both the CDU and the BSW have vowed to shun collaboration with the AfD, led by right-wing ideologue Björn Höcke, but some in the CDU are open to dialogue.

