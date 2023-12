La Liga no encuentra pruebas de que el gaditano Juan Cala insultara al valencianista Mouctar Diakhaby 'en los términos denunciados'

"Tras el análisis de todos los elementos de los que dispone La Liga, se puede concluir que no se han encontrado pruebas de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara a Mouctar Diakhaby utilizando los términos denunciados", dijo La Liga en un comunicado el viernes.

La Liga dijo que había analizado todas las grabaciones de audio del partido, así como las imágenes difundidas y compartidas en las redes sociales.

La Liga añadió que había contratado a una empresa especializada tanto para leer los labios de la conversación que tuvo lugar entre Cala y Diakhaby como para estudiar el comportamiento de los jugadores.

"La Liga ha compartido estos informes con los clubes implicados y las autoridades competentes para que formen parte del procedimiento que se está llevando a cabo", añadió.

El partido del domingo fue suspendido durante 20 minutos después de que el Valencia abandonara el terreno de juego en solidaridad cuando Diakhaby dijo que había sido objeto de insultos racistas por parte de Cala, según el informe arbitral.

El informe señala que Diakhaby dijo al árbitro que Cala le había llamado "negro de mierda", pero que el supuesto incidente "no fue percibido por ningún miembro del equipo arbitral".

En un vídeo del partido, Diakhaby parece enfadado tras su intercambio y siguió a Cala a través del campo, donde finalmente fue sujetado por algunos de sus compañeros y jugadores rivales.

Mientras se llevaban a Diakhaby, se pudo ver a Cala tapándose la boca con la mano mientras hablaba con su entrenador en la línea de banda.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue investigando el incidente.

El Valencia emitió un comunicado en respuesta a la decisión de La Liga en el que afirmaba que, aunque no se habían encontrado pruebas contra Cala, eso no significaba que el asunto no hubiera ocurrido.

"De acuerdo con los vídeos y el audio disponibles, la investigación no puede confirmar 'TODAS' las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido del pasado domingo contra el Cádiz. El hecho de que no se hayan encontrado pruebas no significa que el asunto no se produjera", señaló el Valencia.

"El Valencia CF quiere destacar que LaLiga ha llevado a cabo su propia investigación, pero que el club no ha cambiado en absoluto nuestra opinión sobre lo ocurrido en el partido, y mantiene nuestro total apoyo a Diakhaby", continúa el comunicado.

"El Valencia CF considera positivo que se haya empezado a hablar para establecer los nuevos protocolos necesarios para combatir el racismo en el fútbol. Estamos orgullosos de Diakhaby, nuestros capitanes, nuestros jugadores, nuestro entrenador y su equipo por su reacción durante el partido contra el Cádiz", añadió el club.

El Cádiz declaró a la CNN: "Nos remitimos al comunicado enviado por La Liga".

Matias Grez contribuyó a la información.

