- La leyenda del rap Eminem inicia la ceremonia de entrega de premios MTV.

Momentos de MTV siguen siendo memorables. Según reporta la revista "Variety", Eminem (51) hará su regreso en los MTV Video Music Awards el 11 de septiembre por la noche. El mundo está ansioso por saber qué tiene preparado el titán del rap para su gran entrada.

Momento del Milenio: "Slim Shady" en el Radio City Music Hall

Las noches de premiación son sinónimo de momentos inolvidables. Uno de esos momentos tuvo lugar el 7 de septiembre de 2000 en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York. Marshall Mathers III, más conocido como el rapero Eminem, ofreció una actuación extraordinaria que pasará a la historia. Vestido con una camiseta blanca, jeans azul claro y cabello rubio platino, dejó una huella indeleble. Pero no estaba solo: tenía a su lado aproximadamente 100 dobles, lo que convirtió su interpretación en vivo de "The Real Slim Shady" en un número impactante.

Ocho Nominaciones de Eminem

Avanzando hasta el 11 de septiembre, Nueva York será testigo de otro momento histórico: Eminem subirá al escenario. El mundo se pregunta qué tendrá preparado el experimentado rapero en esta ocasión. Eminem abrirá el evento lleno de estrellas, potencialmente marcando la pauta para el resto de la noche. Después de su actuación, el antes tímido rapero de Missouri está nominado en seis categorías: "Video del Año", "Mejor Hip-Hop", "Canción del Verano" y "VMAs Performance más Iconica" por su legendario medley de "Real Slim Shady" y "The Way I Am" de 2000.

Compartiendo la Racha de Victorias de los VMA con Peter Gabriel

Esto no es la primera vez que Eminem se sube al escenario de los MTV VMAs. En 2010, abrió el show con Rihanna (36), su partenaire en el dueto "Love the Way You Lie". Más recientemente, actuó en el escenario de los VMA en 2022 con Snoop Dogg (52). Con 13 victorias en los VMA, Eminem comparte el récord de este prestigioso premio con Pete Gabriel (74). Beyoncé (43) es la líder femenina con 25 victorias.

El Recuento de Victorias de Swift: Una Batalla de Titanes

El récord de Beyoncé podría no durar hasta el 11 de septiembre. La feroz contendiente que aspira a superarla es ninguna otra que Taylor Swift (34). Encabeza la lista de nominados de los VMA de este año Swift, con diez nominaciones, seguida de Post Malone (29) con nueve (principalmente por su colaboración con Swift, "Fortnight"), y Eminem, Sabrina Carpenter (25) y Ariana Grande (31) con seis cada uno.

El Debate Forcea un Cambio de Fecha

Originalmente programados para el 10 de septiembre, los VMA tuvieron que cambiar su fecha debido a un debate televisivo entre Kamala Harris (59) y Donald Trump (78). Así que MTV trasladó el evento de premiación al aniversario de los atentados terroristas de 2001: el 11 de septiembre.

En vista de la importancia histórica del 11 de septiembre, Nueva York se convertirá una vez más en el escenario de un evento memorable, mientras Eminem se presenta en los MTV Video Music Awards para otra actuación icónica. La ciudad que nunca duerme ha sido testigo de algunas de las actuaciones más memorables de Eminem, incluyendo su legendaria interpretación de "The Real Slim Shady" en el Radio City Music Hall en 2000.

