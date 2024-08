- La leyenda de la voz en off está muerta.

El actor alemán, artista de voz y autor de libros de diálogos Rainer Brandt (1936-2024) ha fallecido. Según confirmó su familia al periódico "Bild", Brandt murió tranquilamente en su casa el 1 de agosto, a los 88 años.

Prestando su voz a leyendas del entretenimiento

A lo largo de las décadas, Brandt prestó su voz en alemán a numerosas leyendas del entretenimiento, incluyendo a Elvis Presley (1935-1977), Tony Curtis (1925-2010) y Jean-Paul Belmondo (1933-2021). También proporcionó los diálogos para la pareja italiana Terence Hill (85) y Bud Spencer (1929-2016) en las versiones alemanas de sus películas.

La carrera de Brandt comenzó en la década de 1950 cuando accidentalmente aplicó a un estudio de sincronización pensando que era un estudio de filmación. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como artista de voz y asistió a clases de actuación en la Escuela Max Reinhardt de Viena. Como actor, apareció en diversas películas y series y también actuó en teatro.

Una familia de artistas de voz

Rainer Brandt deja atrás a su esposa Ursula Heyer (84), también artista de voz y actriz, y sus dos hijos que han seguido los pasos de su padre. Su hija Judith (59) ha prestado su voz a actrices como Sophie Marceau (57) y Monica Bellucci (59). Su hijo Andrej Brandt ha prestado su voz a actores como Larry Hovis (67) en "A Big Hand for the Little Lady".

Terence Hill rinde homenaje

Terence Hill ya ha hablado sobre la muerte de Rainer Brandt. En una entrevista con "Bild", dijo que Brandt jugó un "papel enorme" en el éxito de sus películas en Alemania. "Estoy muy triste porque Rainer se ha ido", añadió. "Su ingenio era fantástico y conectaba a muchas personas. Tuvimos un hermoso reencuentro en Berlín hace unos años, que recuerdo con cariño".

En la cuenta oficial de Instagram del fallecido Bud Spencer (1929-2016), se indica: "Acabamos de enterarnos de la muerte de Rainer Brandt. Fue una figura importante en el éxito de Bud Spencer y Terence Hill en Alemania. No sólo fue un artista de voz, sino que también fue un autor de libros de diálogos que inventó el llamado 'Schnodderdeutsch' y hizo que otras películas como 'The Two' tuvieran éxito. Gracias por tu trabajo, que seguirá haciéndonos reír durante mucho tiempo".

