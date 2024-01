La leyenda de la NASCAR Cale Yarborough fallece a los 84 años

No se dio la causa de la muerte.

"Cale Yarborough fue uno de los competidores más duros que la NASCAR ha visto nunca", dijo el presidente y consejero delegado de la NASCAR, Jim France, en X, antes conocido como Twitter. "Su combinación de talento, garra y determinación separó a Cale de sus compañeros, tanto en la pista como en el libro de récords".

Yarborough dominó la NASCAR a mediados de la década de 1970, convirtiéndose en el primer piloto en ganar tres títulos consecutivos en su máxima división. Otras tres veces en su carrera fue subcampeón en la lucha por los puntos.

Logró 28 de las 83 victorias de su carrera en sus años de campeonato de 1976-1978 y está empatado en sexto lugar en victorias de todos los tiempos con el siete veces campeón de la Copa NASCAR Jimmie Johnson.

El siete veces campeón Richard Petty envió sus condolencias a X y recordó los años en los que compitieron juntos.

"La rivalidad y el espíritu competitivo de Yarborough con The King siempre formarán parte de la historia de la NASCAR, mostrando su respeto mutuo y la intensidad de su competición en la pista", escribió Petty.

El legado de Yarborough también incluye un incidente en las 500 millas de Daytona de 1979, la primera carrera de 500 millas de la NASCAR cubierta en su totalidad por la televisión nacional. La audiencia de la CBS vio a Yarborough enfrentarse a Donnie Allison en una batalla en la última vuelta por el liderato en la que los coches chocaron y los pilotos se golpearon en la hierba del infield, mientras Petty ganaba la carrera. La pelea se intensificó cuando el hermano de Allison, Bobbie, paró su coche de carreras y se unió a la pelea.

Yarborough ganó cuatro veces la carrera más importante de la NASCAR y cinco veces las Southern 500 en Darlington, Carolina del Sur.

Yarborough ingresó en el Salón de la Fama de la NASCAR en 2012, como miembro de su tercera promoción. Aprovechó el momento para dar las gracias a su familia y a los propietarios de los coches para los que pilotó en su carrera deportiva, incluido el miembro del Salón de la Fama Junior Johnson, con quien tuvo sus mejores temporadas.

"Junior buscaba un piloto y yo buscaba un coche. Y vaya si nos llevamos bien", dijo Yarborough en su discurso de investidura. "Junior, no puedo agradecerte lo suficiente. Tuvimos un buen viaje".

Yarborough entonces bromeó sobre lo que los totales de su carrera podrían haber sido si no hubiera dejado el equipo antes de la temporada 1981 para correr un calendario limitado con otros propietarios y pasar más tiempo con su familia.

"Si me hubiera quedado con Junior, no sabría decir cuántos campeonatos... Richard Petty no sabes cuántos campeonatos podríamos haber ganado. Puede que ni siquiera hubieras aparecido en la foto", dijo, provocando una gran carcajada del público y de Petty, número 1 de todos los tiempos con 200 victorias.

Yarborough también bromeó sobre su falta de éxito como propietario de un equipo de carreras, con una sola victoria en 11 años.

Cuando se le preguntó después de su discurso si estaba de acuerdo con el título de piloto más duro de la NASCAR, dijo a Speed Network: "Si eso es lo que dicen, tendré que estar de acuerdo con ello, supongo".

Dale Earnhardt Jr. presentó sus respetos en X.

"Era una leyenda al volante, pero tenía una personalidad, una garra y una arrogancia que atraían a los aficionados de todo el mundo hacia él y hacia la Nascar. Realmente hizo que este deporte fuera mucho mejor por haber formado parte de él. Mi corazón está con su familia", escribió Earnhardt, ahora locutor y propietario de un equipo de carreras.

Yarborough también corrió en la Indy durante unos años, después de que Ford abandonara temporalmente la NASCAR en 1970, y fue décimo en las 500 Millas de Indianápolis de 1972.

Jacob Lev, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

