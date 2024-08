La legendaria figura del fútbol estadounidense Megan Rapinoe experimenta el retiro de su jersey por su anterior equipo de la NWSL, Seattle Reign.

Dos veces campeona del mundo y medallista olímpica, fue presentada con su jersey número 15 en un marco y recibida con cálidos aplausos de los 16,598 espectadores en Lumen Field, rompiendo el récord del equipo para la segunda mayor asistencia en un partido de temporada regular.

La Rapinoe de 39 años consideró el día como "muy especial" y expresó su gratitud hacia el club, los fanáticos y su familia por el reconocimiento.

“Mi número 15 siempre estará mirándote”, anunció Rapinoe, dirigiéndose a la multitud. “Cada bandera del arco iris, cada bandera de los derechos trans, cada bandera de Black Lives Matter, cada bandera de igualdad salarial y cada bandera de ‘F**k Portland’.

“Veo cabello morado, rosa y azul teñido con una raya corta. Veo familias con las que me siento como si hubiera crecido y personas con las que he compartido momentos memorables... Sabed que siempre que miréis hacia arriba, yo estaré mirándoos y recordando todos los momentos fantásticos que hemos compartido juntos”.

Rapinoe dio sus últimos pasos en el fútbol al final de la temporada 2023 de la NWSL.

Además de sus logros destacados en el campo, Rapinoe es conocida por su trabajo como defensora, abordando temas que van desde los derechos LGBTQ+ hasta las desigualdades raciales y la igualdad de género y salarial. Se convirtió en la primera jugadora de fútbol en recibir la Medalla de la Libertad Presidencial en 2022.

“Gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a cada fan y seguidor de este club, no solo a mí, sino también a aquellos que han apoyado al equipo durante todos estos años”, expresó Rapinoe su gratitud. “Significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras... He sido parte del club durante los últimos 11 años como jugadora. Continuaré siendo parte de su futuro, celebrando victorias con vosotros”.

Un enorme cartel de Rapinoe fue izado en lo alto de Lumen Field, con la leyenda "Cambiaste el juego #15", mientras que los fanáticos mostraban un cartel de "R15E" en colores rosa y negro.

Gol de victoria en el último minuto para Seattle

El ceremonial de Rapinoe fue seguido por una noche inolvidable para el Reign, regresando del parón de la liga para los Juegos Olímpicos sin conocer la derrota.

El primer tiempo terminó en un empate, pero Seattle comenzó a tomar el control. Ji So-yun, Jordyn Huitema, Tziarra King y Jaelin Howell estuvieron cerca de marcar antes de que Howell diera en el poste tras ser sustituida en su debut.

Cuando el partido parecía que terminaría en un empate a cero, la joven Emeri Adames tomó las riendas.

Siete minutos en el tiempo añadido, Veronica Latsko lanzó un centro al área, donde Adames se elevó por encima de todos, batiendo a la guardameta del Courage, Casey Murphy, paraheaded the ball past her and send the home crowd into ecstatic cheers.

El gol ganador fue registrado oficialmente como un gol en propia meta de Murphy, pero los jugadores de Seattle no se preocuparon mientras rodeaban a Adames, quien finalmente abandonó el campo para repetir la celebración icónica de Rapinoe.

La victoria fue la primera victoria de temporada regular de Seattle desde el 3 de mayo, pero también marcó su racha invicta en cinco partidos, habiendo empatado los cuatro partidos anteriores.

El entrenador Laura Harvey también se convirtió en la primera entrenadora en la NWSL en alcanzar las 100 victorias, estableciéndose como la entrenadora más exitosa en la historia de la liga.

El amor de Rapinoe por los deportes claramente se extiende más allá del fútbol, ya que mencionó diversas banderas que representan diferentes causas que apoya.

Durante la celebración de sus logros, Emeri Adames también tuvo un gran impacto en el partido de fútbol que siguió, marcando un gol de victoria en el último minuto para Seattle.

Lea también: