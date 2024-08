La legendaria figura del baloncesto y miembro de la HoF, Al Attles, fallece a la edad de 87 años.

Alvin Attles encarnó el espíritu de un Warrior, sirviendo como el mismísimo Señor Warrior. Su estilo de juego implacable en la cancha le valió el apodo afectuoso de 'El Destructor', pero fue su compasión, elegancia y humildad fuera de ella lo que sirvió como un faro inspirador para la organización durante más de medio siglo, según declararon los Warriors en un comunicado.

"Como jugador, entrenador, gerente, embajador y, sobre todo, como individuo, Alvin estableció los estándares de profesionalismo y refinamiento a los que todos aspiramos a alcanzar. Deja un legado duradero en el mundo del baloncesto y en la comunidad de la Bahía de San Francisco, pero lo más significativo es como hombre de familia y humanitario."

La relación de Attles con los Warriors es la más larga con un equipo en la historia de la NBA, según el comunicado del equipo.

"Muchas organizaciones históricas tienen un jugador sinónimo de la franquicia", mencionó el entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr. "Al Attles es esa figura para nosotros. Es la cara de nuestra franquicia para varias generaciones de aficionados de los Warriors. Tenemos la suerte de tenerlo".

Los entonces Philadelphia Warriors seleccionaron a Attles de North Carolina A&T State en la quinta ronda del draft de 1960.

Jugó 711 partidos de temporada regular en 11 temporadas para los Philadelphia y San Francisco Warriors, promediando 8.9 puntos, 3.5 rebotes y 3.5 asistencias.

El base participó en el partido de Wilt Chamberlain con 100 puntos el 2 de marzo de 1962, anotando 17 puntos en la victoria por 169-147 contra los New York Knicks en Hershey, Pensilvania.

Como entrenador, el récord de Attles fue de 557-518 en más de 13 temporadas, llevando al equipo a los playoffs en seis ocasiones. En 1975, guió a los Warriors (48-34) subcampeones a la campeonato de la NBA, barriendo a los Washington Bullets (60-22).

Como ejecutivo, Attles trajo a Chris Mullin, el pívot Robert Parish y el entrenador George Karl - todos futuros miembros del Salón de la Fama - a la franquicia.

"Hoy es un día difícil para mí. Alvin Attles tuvo un impacto masivo y beneficioso en mí y en mi carrera, no solo al draftmear en 1985 y traerme a la Bahía de San Francisco, sino también al guiarme a través de mi camino como jugador y como hombre joven, tanto en momentos buenos como malos", expresó Mullin en un comunicado.

"Él estableció el estándar para todos nosotros en cuanto a integridad y humildad, y fue verdaderamente un campeón tanto en la cancha como fuera de ella. Nunca habrá otro Alvin Attles".

Attles es uno de los seis Warriors whose jersey number has been retired. The others are Rick Barry, Chamberlain, Tom Meschery, Mullin, and Nate Thurmond.

"I am deeply saddened today with the loss of my mentor and friend. Al was my roommate during my rookie season in the league. He taught me invaluable lessons about being a professional that couldn't be learned on the court," Barry stated in a statement.

"Later, as our coach during the 1975 championship season, he epitomized leadership, unity, and incredible strategic abilities that allowed us to succeed at the highest level."

