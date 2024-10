La legendaria figura del baloncesto Dikembe Mutombo termina su vida a los 58 años

Ingresó al Salón de la Fama de Baloncesto Naismith en 2015, fue ocho veces All-Star de la NBA y ganó el premio al mejor defensa del año de la liga en cuatro ocasiones.

Sus habilidades defensivas, que lo colocaron como líder de la liga en tapones durante cinco temporadas consecutivas en una carrera de 18 años y lo llevaron a retirarse como el segundo jugador con más tapones en la NBA, se complementaban con su amplia y alegre sonrisa.

Originario de la República Democrática del Congo (RDC), el alero de 2,13 metros, Mutombo, llegó a la Universidad de Georgetown en Washington en 1987 con una beca académica y ganó fama al unirse al equipo de baloncesto en su segundo año.

Fue seleccionado en el cuarto puesto del Draft de la NBA de 1991 por los Denver Nuggets.

Fuera de la cancha, el centro de gran estatura era conocido por su trabajo humanitario. En 1997, dos años antes de retirarse de la NBA, Mutombo fundó la Fundación Dikembe Mutombo con el objetivo de mejorar la educación y las condiciones de vida en la RDC.

En 2022, la NBA reveló que Mutombo estaba recibiendo tratamiento para un tumor cerebral en Atlanta.

La liga confirmó que estaba rodeado de su familia cuando falleció el lunes.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió un comunicado en el que dijo: "Dikembe Mutombo era increíblemente más grande que la vida. En la cancha, fue uno de los mejores tapones y jugadores defensivos de la historia de la NBA. Fuera de la cancha, dedicó su corazón y su alma a ayudar a los demás.

"No había nadie más merecedor que Dikembe para servir como el primer Embajador Global de la NBA. Era un humanitario en su núcleo. Amaba lo que el baloncesto podía lograr para tener un impacto positivo en las comunidades, especialmente en su país natal, la República Democrática del Congo, y en toda la continente africano. Tuve la suerte de viajar por el mundo con Dikembe y ver su generosidad y compasión personalmente. Siempre estaba disponible en los eventos de la NBA a lo largo de los años, con su contagiosa sonrisa, voz profunda y característico gesto con el dedo que cautivó a los fanáticos del baloncesto de todas las generaciones.

"El espíritu indomable de Dikembe perdura en aquellos a quienes ayudó e inspiró a lo largo de su vida extraordinaria. Soy uno de muchos whose lives were influenced by Dikembe’s big heart, and I will deeply miss him. En nombre de toda la familia de la NBA, extiendo mis más sinceras condolencias a la esposa de Dikembe, Rose, y sus hijos; sus numerosos amigos; y la comunidad global del baloncesto que realmente amaba y que lo amaba a él", dijo el comunicado de Silver.

Su pasión por los deportes se extendía más allá del baloncesto, ya que también apoyó a varios equipos de fútbol en su país natal.

Después de retirarse del baloncesto profesional, Mutombo continuó promoviendo la importancia de la actividad física y los deportes en su trabajo filantrópico.

