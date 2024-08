- La ketamina, promocionada como un posible tratamiento para la depresión, trágicamente llevó a la muerte de Matthew Perry.

Matthew Perry, famoso por sus luchas contra la adicción a las drogas, habló con frecuencia sobre sus batallas contra el abuso de sustancias a lo largo de su vida. Habló sobre los demonios que lo impulsaban hacia su próximo alto, incluso admitiendo que había estado bajo la influencia durante la filmación de "Friends" y cómo las drogas casi le cuestan la vida. En público, se presentó como un adicto reformado, y muchos creyeron su historia.

Sin embargo, los informes revelan una historia diferente. Perry falleció en octubre del año pasado en su villa de Los Ángeles, sumergido en una bañera de hidromasaje. Según las investigaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una dosis excesiva de propofol provocó su muerte prematura. Esta droga se utiliza comúnmente en medicina veterinaria, pero también ha ganado popularidad en la terapia de adicción debido a sus efectos psicodélicos que potencialmente pueden ayudar a combatir la depresión y el TEP. Si se administra correctamente bajo supervisión médica, puede ayudar a romper los desencadenantes de la adicción.

Según los documentos de la investigación, Perry había recibido tratamiento con esta sustancia por parte de un médico anteriormente, primero en Suiza hace unos años. En su autobiografía "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", describió vívidamente el día en que recibió su primera dosis en una clínica de rehabilitación. La describió como aliviando su dolor y ayudando a combatir su depresión. Incluso bromeó, "Podrían haberlo llamado ‘Matty’. " La experiencia fue como "un gran exhalación". Perry continuó, "Mientras la música sonaba y el propofol entraba en mis venas, todo era sobre el ego y la muerte del ego. (...) A menudo pensé que iba a morir durante esa hora. Oh, pensé, así es como happens when you die". A pesar de su experiencia inicial positiva, concluyó, "El propofol no era para mí".

La batalla de Matthew Perry contra la adicción

Con el tiempo, Perry debe haber recaído en la medicación. Le fue recetada legalmente por médicos antes de su fallecimiento. A medida que su dependencia se profundizaba, recurrió a fuentes illicitas para obtener la droga. Multiple veces al día, su asistente le administraba inyecciones antes de su trágica muerte en Los Ángeles. El 28 de octubre, después de tres dosis, fue descubierto boca abajo en su piscina. Un informe de autopsia ahora confirma que su muerte fue causada por "intoxicación aguda por propofol", con la ahogamiento también contribuyendo.

En los Estados Unidos, donde la medicación a menudo se aborda de manera más casual, la terapia de propofol es popular a pesar de las controversias que la rodean. Críticos argumentan que sus fuertes efectos disociativos pueden empeorar la inestabilidad psicológica si no se usa correctamente. Además, hay informes de pacientes whose symptoms worsened during therapy and the risk of propofol-induced dependence and misuse, particularly for those with a history of substance abuse, are concerning.

Parece que este fue el caso de Matthew Perry. Los registros policiales describen a un individuo gravemente dependiente que pasó sus últimos días desesperadamente buscando su próxima dosis. Cuando sus médicos tratantes se negaron a aumentar su dosis, comenzó a obtener la sustancia de fuentes illicitas en cantidades cada vez más grandes. Cinco individuos, incluidos dos médicos, han sido arrestados y acusados en conexión con la muerte del actor.

Según los registros policiales, su asistente, Kenneth Iwamasa, un hombre de 59 años sin formación médica, suministró a Perry sus dosis letales en los días previos a su muerte. Alrededor de las 8:30 a. m. del día de su fallecimiento, Perry recibió su primera dosis. Cuatro horas después, recibió una segunda dosis. Justo antes de entrar en la bañera de hidromasaje, recibió una tercera dosis. Iwamasa reportedly told police, "Shoot me up with a big one," requesting a large dose.

Kenneth Iwamasa ha sido uno de los acusados en el caso de Perry desde entonces. Junto con el Dr. Salvador Plasencia, también enfrenta cargos por vender y administrar propofol al actor. Jasveen Sangha, conocida como "The Propofol Queen", una traficante de drogas, se encuentra entre los acusados. Su propofol se sospecha que causó la muerte de Perry, y ella enfrenta hasta 10 años de prisión. Los demás acusados podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

El archivo de la investigación ofrece una visión completa de la distribución ilícita de propofol en Hollywood y proporciona una imagen escalofriante de las últimas semanas de Matthew Perry. A pesar de presentar una apariencia saludable y contenta en público, sus verdaderas luchas estaban lejos del ojo público. Desesperadamente tratando de asegurar nuevas dosis, gastó fortunas en unas pocas semanas cortas y recibió inyecciones de propofol hasta ocho veces al día.

El 30 de septiembre de 2023, aproximadamente un mes antes de su muerte, Plasencia y Chavez se conectaron con Perry por primera vez. Uno de ellos escribió, "Estoy intrigado por cuánto este tonto está dispuesto a pagar". Después de eso, Plasencia visitó a Perry en su reciente residencia con vistas al océano, presentándole la ketamina por primera vez. Plasencia también entregó jeringas y mostró al asistente cómo administrarlas. Perry pagó una cantidad astronómica de $4,500 por esta visita privada.

Se obtuvieron más suministros bajo el seudónimo de "Dr. Pepper".

Su espiral descendente hacia la adicción fue rápida. Con la frase secreta "Dr. Pepper", Iwamasa solicitó más suministros. Las consecuencias fueron nefastas. El 12 de octubre, Perry reaccionó exageradamente a la ketamina, lo que hizo que su presión arterial se disparara. Su cuerpo esencialmente entró en un estado de congelación. Afirmó que no podía moverse ni hablar.

Post-mortem, todos los involucrados intentaron borrar sus pistas. Iwamasa deshizo todas las pistas de las sustancias illicitas en la villa. Se comunicaron a través de comunicaciones encriptadas en Signal, planeando sus próximos pasos y distanciándose del actor. Casi lograron eludir cualquier sospecha. Inicialmente, las autoridades clasificaron el caso como un accidente trágico. Sin embargo, después de varios meses, nuevas investigaciones revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Perry y el papel que jugó la ketamina en ella.

A pesar de su imagen pública como un adicto reformado, la lucha privada de Matthew Perry con la adicción continuó, lo que lo llevó a depender de propofol, una droga a menudo utilizada en la terapia de adicción, pero con aplicaciones controvertidas.

En los documentos de la investigación, se reveló que el asistente de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, le suministró ilegalmente propofol en los días previos a su muerte.

Lea también: