La Junta Electoral del Estado de Georgia aprueba una nueva regla que permite a las juntas de condados exigir más información antes de certificar una elección

La modificación de la regla llega 91 días antes de las elecciones presidenciales, lo que preocupó al único demócrata en la junta, Sara Tindall Ghazal. Los demócratas de Georgia, como Ghazal, temen que la nueva regla pueda retrasar la certificación de los resultados en las elecciones generales si un condado decide hacerlo.

“Las acciones del Consejo Estatal de Elecciones de Georgia hoy amenazan los equilibrios probados en el tiempo que todos confiamos para obtener resultados electorales justos, precisos y seguros. Georgia ya tiene procesos rigurosos para verificar, contar y revisar cada voto y auditar esos resultados antes de la certificación”, dijo Sam Tarazi, cofundador y director de operaciones de Voting Rights Lab, en un comunicado.

Tarazi dijo que la regla podría resultar en "retrasos inciertos en futuras elecciones a instancias de una sola persona", agregando: "Va en contra de los fuertes equilibrios que han estado en vigor en las elecciones de Georgia durante décadas".

La votación pasó 3-2, con el presidente de la junta, John Fervier, cruzando líneas partidistas para votar junto a Ghazal en contra de la regla. Fervier fue nombrado presidente de la junta por el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anteriormente este año.

Durante la audiencia pública del martes, la junta también aprobó, con una votación de 3-1 a lo largo de las líneas partidistas, una moción para aumentar el número de observadores de urnas que pueden observar el proceso de tabulación en los 159 condados de Georgia. También votó unánimemente en contra de un esfuerzo renovado para introducir nuevas reglas para boletas de papel marcadas a mano a tiempo para las elecciones de noviembre para prevenir posibles vulnerabilidades.

La audiencia se convirtió en una escena animada con la asistencia de partidarios del expresidente Donald Trump que aplaudieron los comentarios públicos y la votación final que apoyaba los cambios de regla.

Durante su mitin del sábado, Trump, el candidato presidencial republicano, ofreció su apoyo a los tres republicanos anteriormente de bajo perfil en la junta de cinco miembros. El reconocimiento del nombre renovó las preocupaciones de los demócratas de que la junta electoral republicana del estado está insertando partidismo en la política.

Entre los que Trump mencionó por su nombre estaba la Dra. Janice Johnston, cuyo trabajo en la junta reconoció, lo que provocó una ovación del público.

Johnston recibió aplausos ensordecedores de algunos en la habitación durante la reunión del martes cuando dijo que thought the board “should be able to see every single document in the election.”

La miembro republicana de la junta Janelle King, quien también votó a favor de la regla, argumentó que los miembros de la junta del condado no deben firmar un documento para certificar los resultados y deben poder revisar los documentos si tienen preguntas pendientes.

Antes de la reunión, King le dijo a CNN que la consideración de la junta de cambios de regla antes de las elecciones generales se está haciendo de buena fe.

“Esto es sobre proteger a todos los votantes”, dijo King a CNN. “Estoy agradecida por el apoyo del presidente, pero no estoy trabajando en nombre de nadie”.

Dijo que los críticos que temen una posible interferencia por parte de la campaña de Trump es risible.

“Decir nuestros nombres y decir que estamos haciendo un buen trabajo no significa nada. Simplemente significa que estamos haciendo un buen trabajo a sus ojos”, dijo King sobre la mención del mitin de Trump.

Antes de la reunión, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien fue el presidente de la junta durante las elecciones de 2020, calificó el panel de "un desastre". Su oficina no ofreció comentarios adicionales.

“Él es un desastre”, dijo King en respuesta a los comentarios de Raffensperger.

Dos republicanos exsecretarios de Estado presentaron una carta a la Junta Estatal de Elecciones de Georgia el martes advirtiendo que "los cambios recientes de última hora en las reglas/leyes y las tácticas no transparentes, como las introducidas en Georgia, son poco útiles y pueden llevar a una mayor desconfianza pública en las elecciones".

Ghazal le dijo a CNN que su mayor preocupación es "la confianza pública en las elecciones", ya que dijo que el ambiente creado al considerar posibles cambios de regla antes de noviembre podría poner una nube de duda sobre las elecciones de Georgia que sería difícil de superar.

La modificación de la regla en el proceso electoral de Georgia, como se aprobó por la junta electoral del estado, ha provocado preocupaciones entre los demócratas como Sara Tindall Ghazal y los defensores de los derechos de voto, quienes argumentan que podría retrasar la certificación de los resultados electorales, introduciendo la política en la ecuación.

El debate sobre la nueva regla y su posible impacto en el proceso electoral se ha convertido en un punto focal en el escenario político de Georgia, con figuras como el expresidente Donald Trump ofreciendo su apoyo a ciertos miembros de la junta electoral del estado.

