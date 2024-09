La jueza de la Corte Suprema Kagan reafirma su compromiso de implementar un código de ética vinculante.

Parece ser un enfoque sensato, teniendo en cuenta nuestro propio conjunto de pautas a seguir, según un juez liberal durante una reunión en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Este enfoque parece beneficioso para fomentar la confianza en que cumplimos estrictamente nuestras reglas. Por lo tanto, parece beneficioso para la corte.

Kagan respaldó la idea de un código de ética vinculante en una conferencia judicial en California en julio. Aceptó su apoyo al código de conducta recientemente revelado del tribunal, pero expresó que su efectividad podría mejorarse al eliminar la responsabilidad de enforcement de los jueces individuales.

El presidente Biden abogó por un código de ética vinculante a finales de julio, impulsado por una serie de problemas éticos que involucran a jueces que aceptan, pero no informan, viajes en avión privado y vacaciones lujosas de donantes republicanos. Sin embargo, estas reformas éticas han encontrado resistencia de los republicanos del Congreso, que las perciben como una reacción a los fallos conservadores del tribunal en casos destacados.

Una encuesta de la Escuela de Derecho de la Universidad Marquette realizada en agosto reveló que el 57% de los estadounidenses desaprueban la corte, una ligera aumento en comparación con el 61% de dos años antes. La encuesta también indicó que casi el 60% cree que las decisiones de los jueces están principalmente impulsadas por la política, mientras que el 43% siente que están guiadas principalmente por la ley.

Kagan descartó un informe de ProPublica que mostraba críticas de un burócrata de un grupo legal religioso que consideraba la defensa de Kagan de un código de ética vinculante como "algo traicionera". Kagan describió el término "algo traicionera" como ambiguo, diciendo que o es traición o no lo es, antes de descartar más atención al asunto.

La jueza Ketanji Brown Jackson, la única nominada del presidente Biden al Tribunal Supremo, también ha expresado su apoyo a un código de ética vinculante.

"Desde mi punto de vista, no tengo problemas con un código vinculante", compartió Jackson, la última incorporación al Tribunal Supremo. "¿Es diferente el Tribunal Supremo? No he encontrado un argumento convincente que sugiera lo contrario".

Kagan sugirió que esto parecía ser un enfoque razonable para garantizar la responsabilidad de los miembros del tribunal.

"Creo que numerosos jueces de todo el país manejarían esta responsabilidad de manera imparcial y seria", dijo Kagan.

Expresa preocupación por el uso del docket de emergencias

Kagan también abordó su preocupación por el aumento de casos de alto perfil en el docket de emergencias del Tribunal Supremo. Notando el aumento de tales casos este verano en comparación con los años anteriores, Kagan lo etiquetó como un "problema difícil".

El docket de emergencias del Tribunal Supremo, o el "docket de sombras" como lo llaman los críticos, es donde los jueces manejan asuntos que requieren una resolución inmediata, en lugar de los meses necesarios para las presentaciones de escritos, argumentos orales y opiniones formales en el docket regular.

Estos casos suelen abordar cuestiones temporales relacionadas con un proceso legal en curso, aunque sus resoluciones pueden tener consecuencias significativas e inmediatas.

"Creo que debemos tener precaución al conceder peticiones de emergencia, reconociendo que no es nuestra mejor habilidad", mencionó Kagan, agregando que en ciertos casos, "no es factible permitir que situaciones de gran importancia permanezcan durante tres años".

La discusión en curso sobre un código de ética vinculante en el Tribunal Supremo está muy influenciada por la política, como indica la encuesta que muestra que casi el 60% de los estadounidenses cree que las decisiones de los jueces están principalmente impulsadas por la política. Kagan, una defensora del código vinculante, expresó su preocupación por el uso del docket de emergencias, etiquetándolo como un "problema difícil" debido al aumento de casos de alto perfil este verano.

