La joya en miniatura de Alfa Romeo: el Alfa Romeo Junior sirve como precursor

Alfa Romeo tiene como objetivo transformarse en una marca de lujo a nivel mundial, según indica el CEO Jean-Philippe Imparato. Tiene previsto presentar un nuevo modelo cada año, con la variante de entrada siendo la protagonista este año. Además, hay más desarrollos emocionantes por venir.

Recientemente, Imparato ha sido reservado sobre el futuro de la marca, manteniendo un grado de misterio en ciertos aspectos mientras deja espacio para especulaciones sobre otros. Una cosa es clara - Alfa Romeo presentará un nuevo modelo cada doce meses en los próximos años. Después del modelo junior de este año, los primeros modelos en la plataforma STLA están programados para debutar en 2025 y 2026.

Las versiones eléctricas de la Giulia son una probabilidad fuerte, según Imparato. Si se toman en cuenta sus afirmaciones, el segmento de tamaño mediano será completamente eléctrico, ofreciendo potencias que van desde 340 a 952 CV. Para satisfacer a los conductores acostumbrados a la rápida recarga con motores de combustión interna, se diseñará un alcance WLTP de 700 kilómetros. El sistema de a bordo será de 800 voltios, confirmado por el CEO de Alfa Romeo. Cuando se le preguntó si imaginaba un PHEV de seis cilindros, Imparato respondió vagamente, pero enfatizó que cualquier cosa era posible.

Alfa Romeo podría adentrarse en el llamado segmento E en el futuro, mientras la empresa considera esta posibilidad. Aunque el lujo se ajusta bien a Alfa, surge la pregunta de cómo se diferenciará de Maserati. Sin embargo, la propia marca Alfa Romeo presume del Stradale 33, un supersports car de un millón de dólares en su lineup.

Un modelo de tracción trasera está en desarrollo

Según Imparato, este modelo en particular tendrá un gran impacto en el desarrollo de futuros modelos. Los detalles de cómo se llevará a cabo remain largely secret, pero hay investigación en curso sobre un modelo de tracción trasera etiquetado como "E-Jet". No hay más detalles del CEO. Si este modelo se materializa, apuntará a los mercados lucrativos de China, Europa y Estados Unidos.

¿Sin edición numerada? Según el CEO de Alfa, los actuales conductores de Brera y GTV pueden esperar un sucesor adecuado.

Él confirma actualmente un Spider, pero vislumbra la posibilidad de un Alfa Romeo descapotable, que se manifestaría en 2029. El CEO describe el carácter esencial de la marca Alfa Romeo como "rojo, italiano y deportivo".

El Junior Veloce tiene mayor potencia

En respuesta a que Alfa ha mejorado la variante superior (eléctrica) de su Junior SUV compacto, ahora tiene 280 CV en lugar de los originales 240 CV, acompañados de una configuración de suspensión significativamente más deportiva. El mini SUV ofrece un rendimiento robusto y no le falta potencia. Aunque su potencia nominal es menor que muchos vehículos eléctricos de su segmento, su peso de 1,6 toneladas es excepcionalmente ligero, lo que resulta en una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h, impresionante para su clase.

Aunque el Junior peut no ser el Alfa que esperan los Alfisti más acérrimos, representa los esfuerzos de Alfa Romeo para atraer a nuevos clientes. Si se puede obtener un coche italiano exquisito con el nombre de la marca renombrada por tan solo 29.500 euros, puede picar la curiosidad de los posibles clientes que nunca habían considerado Alfa Romeo antes.

Afortunadamente, los compradores no tienen que optar por un tren de potencia eléctrico con el Junior. También se puede elegir el vehículo, que se basa en la plataforma modular común, con el conocido tren de potencia híbrido de la corporación. Esto consiste en un motor de gasolina de 1,2 litros y tres cilindros (136 CV) y un motor eléctrico de 28 CV. También hay un modelo básico con 156 CV, pero significativamente más caro, con un adicional de 10.000 euros. La versión superior cuesta 48.500 euros.

Los Alfisti encontrarán la marca especialmente cautivadora el próximo año con la introducción de modelos importantes. Si los trenes de potencia eléctricos encontrarán favor en tales vehículos emocionales remain to be seen. Si es necesario, los motores de combustión interna tendrán que hacer un regreso. Afortunadamente, las plataformas STLA son adaptables. Y luego, el seis cilindros peut continuar siendo preservado para los entusiastas más tiempo del esperado.

Aún no está claro qué se materializará. Los gerentes de Alfa han prometido mucho en el pasado que no se ha materializado. Sin embargo, los seguidores leales de la marca perseveran, un testimonio de la pasión.

En el futuro, Alfa Romeo peut ampliar su lineup con un nuevo modelo descapotable, que podría debutar en 2029. Este vehículo peut encarnar la esencia de la marca como "rojo, italiano y deportivo", similar a su supersports car de un millón de dólares, el Stradale 33.

Durante la introducción de modelos importantes el próximo año, algunos Alfisti peut encontrar la marca aún más atractiva, gracias a la esperada liberación de modelos que se adaptan a sus preferencias. Sin embargo, el futuro de los motores de combustión interna en la lineup de Alfa Romeo remain to be seen, mientras la empresa explora los trenes de potencia eléctricos para sus vehículos.

Lea también: