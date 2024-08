- La joven millonaria heredera se hace cargo de Tailandia

Tailandia está a punto de tener su segunda primera ministra en la historia: Paetongtarn Shinawatra, la silla de 37 años del partido gobernante Pheu Thai y heredera de una dinastía adinerada, fue elegida por una clara mayoría en el parlamento esta mañana (hora local). Se convertirá en la primera ministra más joven del reino del sudeste asiático.

La elección llega solo dos días después de la destitución del primer ministro Srettha Thavisin por el Tribunal Constitucional. Paetongtarn es miembro de la conocida familia Shinawatra: es hija del multimillonario y ex primer ministro Thaksin Shinawatra y sobrina del ex primer ministro Yingluck Shinawatra.

Ambos habían estado en el poder durante varios años antes de ser derrocados por coups militares y exiliarse. Sin embargo, la familia sigue teniendo muchos seguidores en el reino fuertemente polarizado.

Sola candidata

Paetongtarn, que ha estudiado en Gran Bretaña, entre otros lugares, es solo la segunda mujer en liderar el país, después de su tía. Ya se la consideraba una estrella ascendente en la política tailandesa durante las elecciones parlamentarias de 2023 y llegó a hacer campaña mientras estaba muy embarazada. Cumplirá 38 años la semana que viene.

El gobierno de coalición, que tiene una mayoría cómoda en el parlamento, nominó a Paetongtarn como su única candidata el jueves. La nominación fue una sorpresa después de que se mencionara al ex ministro de Justicia Chaikasem Nitisiri (75) como el candidato principal. Sin embargo, se había especulado que el político no estaba en la mejor salud. Según los informes, se llevó a cabo una reunión de la dirección del partido en la residencia de Bangkok de Shinawatra.

El padre de Paetongtarn, uno de los hombres más ricos del país, había estado en el exilio autoimpuesto desde 2008. Solo regresó a Tailandia en agosto del año pasado. En junio, se le imputó por lesa majestad. Thaksin sigue siendo una figura influyente a pesar de muchos problemas legales.

Coups y fallos judiciales

El antecesor de la nueva primera ministra, Srettha (62), fue destituido del cargo el miércoles como parte de un pleito. Decenas de senadores conservadores acusaron al primer ministro de violar las normas éticas al nombrar a un ministro con antecedentes penales. El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo, para sorpresa de muchos. Los observadores políticos dicen que es la quinta vez que un gobierno liderado por Pheu Thai es derrocado por un coup o una sentencia judicial.

En las últimas décadas, Tailandia ha visto varios coups militares, gobiernos militares y protestas callejeras del movimiento democrático. La semana pasada, el Tribunal Constitucional ordenó la disolución del partido progresista MFP (MFP) -el verdadero ganador de las elecciones parlamentarias de mayo de 2023- bajo presión de las fuerzas conservadoras. El partido, que era popular entre los jóvenes tailandeses y abogaba por una reforma de la estricta ley de lesa majestad, fue marginado por Pheu Thai y obligado a la oposición. Una reforma de la ley, que prevé largas condenas de prisión en caso de violación, sigue siendo un tabú. Después de su disolución, el MFP Recently re-registered under a new name: People's Party (PP/Volkspartei).

La elección de Paetongtarn como primera ministra destaca la influencia continuada de la familia Shinawatra en la política tailandesa, dada su historia de liderazgo en cuestiones de política exterior. Por ejemplo, bajo el mandato de Yingluck, la familia abogó por una mayor cooperación con China y otros poderes regionales.

Después de su elección, habrá que ver cómo la política exterior de Paetongtarn se diferencia de la de sus predecesores y tía, especialmente en relación con los temas sensibles de lesa majestad y libertades políticas en la sociedad tailandesa.

