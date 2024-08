- La izquierda en Sajonia recibe ayuda electoral del Partido de Protección Animal

La Izquierda Saxon recibe el apoyo del Partido por los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Protección Animal (Partido de Protección Animal) para las elecciones estatales del 1 de septiembre. Aunque no ha sido formalmente aprobado para las elecciones en Sajonia, el Partido de Protección Animal ha emitido una recomendación de voto a favor de la Izquierda y su candidata principal, Susanne Schaper.

Previamente, el Partido de Protección Animal había analizado los programas de otros partidos. "Solo los Verdes y la Izquierda tienen propuestas detalladas sobre cómo reducir el sufrimiento y la explotación animal", declararon en un comunicado de prensa. Sin embargo, ambas posiciones sobre los derechos animales aún están en sus primeras etapas.

Partido de Protección Animal: La Izquierda necesita cada voto

"La Izquierda es urgentemente necesaria en el Parlamento Estatal de Sajonia y depende de cada voto", enfatizó Marcel Krohn, copresidente del Partido de Protección Animal. "Aquellos que vean la justicia social, la diversidad social y el apoyo consistente a los derechos humanos como pilares esenciales de las decisiones políticas, pero también quieran un progreso real en la protección del medio ambiente y los animales, podrían votar útilmente por Susanne Schaper en estas elecciones estatales de Sajonia", indicó el comunicado de prensa.

Schaper agradeció el apoyo. "El apoyo del Partido de Protección Animal confirma que podemos seguir luchando juntos por los derechos y la protección de los animales en el próximo Parlamento Estatal de Sajonia", dijo.

El Partido de Protección Animal recibió el 1,4 por ciento de los votos en Sajonia para las elecciones europeas en 2024. Pertenece al mismo grupo, "La Izquierda", que la Izquierda en el Parlamento Europeo. La Izquierda actualmente está encuestada justo por debajo del umbral del cinco por ciento para las elecciones estatales. Solo volverían a entrar al parlamento con su lista si ganan dos mandatos directos. En las elecciones estatales de 2019, la Izquierda recibió el 10,4 por ciento y el Partido de Protección Animal recibió el 1,5 por ciento.

