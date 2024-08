La investigación del Senado sobre la Guardia Costera encuentra que la mala conducta sexual es un problema generalizado en todo el servicio.

El informe de 48 páginas del personal mayor es del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional. Es el primero en publicarse de una serie de investigaciones gubernamentales en curso desencadenadas por el informe de CNN sobre una investigación secreta de la Guardia Costera sobre abuso sexual en su academia de la Guardia Costera. A pesar de confirmar decenas de agresiones anteriores, esa investigación, apodada "Operación Ancla Ensució", se mantuvo en secreto al público y al Congreso.

Los senadores dijeron que los informes de abuso y acoso sexual abarcaban desde la década de 1970 hasta la de 2020 y se extendían más allá de la academia a toda la institución.

"Las voces de estos denunciantes dejan claro que el abuso sexual y el acoso sexual en la Guardia Costera son problemas que afectan a toda la flota, impactando a miembros enrolados y oficiales tanto como a cadetes", escribió el senador Richard Blumenthal, presidente del subcomité que representa Connecticut, donde se encuentra la academia, al comienzo del informe. "Durante demasiado tiempo, las víctimas de la Guardia Costera se han sentido sin voz y sin ser vistas. Han sido apartadas y silenciadas".

La Guardia Costera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe, titulado "Un problema persistente: las voces de las víctimas de abuso sexual y acoso en la Guardia Costera".

Los senadores dijeron que las pruebas que reunieron mostraron que la Guardia Costera ha llevado a cabo investigaciones inadecuadas sobre la conducta indebida, ha fallado en mantener responsables a los presuntos perpetradores y ha mantenido una cultura que sigue fomentando la conducta indebida.

Blumenthal escribió que la clave para cambiar la cultura de la agencia será "una responsabilidad significativa" para los presuntos perpetradores y aquellos que encubren sus malas acciones, diciendo que "nuestra investigación continua es probable que proporcione evidencia que ayudará y motivará a la Guardia Costera a imponer disciplina".

En una cuenta compartida con el subcomité, una mujer enrolada relató cómo un supervisor le había pedido "que pensara en estos hombres y sus carreras" en respuesta a su cuenta de que había experimentado "meses de conducta sexual inapropiada". "Podrían perder sus trabajos por esto, y tú podrías arruinar sus vidas", recordó haber sido dicho. "Nadie te creerá. ¿Quieres eso? Quiero que pienses en todo esto antes de decidir contárselo a alguien más".

Una denuncianta fue informada de que la Guardia Costera estaba descartando los cargos de conducta sexual inapropiada contra su presunto perpetrador porque había prescrito durante la investigación, según el informe.

Otro miembro del servicio, que dijo haber sido agredido sexualmente mientras estaba en servicio activo, describió "un proceso de investigación que fue traumático, menospreciador y que, en última instancia, no proporcionó justicia significativa" después de que los investigadores de la Guardia Costera supuestamente cuestionaran su veracidad y le dijeran que encontraban creíble la versión de su presunto agresor.

Las mujeres miembros del servicio relataron haber sido llamadas "puta", "perra" o "zorra" "a menudo en el contexto de estar asociadas con haber experimentado agresión sexual o acoso".

Una ex cadete compartió cómo, después de que se le negara una solicitud de reubicación lejos de su presunto agresor, se vio obligada a vivir a 100 pies de distancia de él en la habitación donde dice que la violó.

"My assailant was in such close quarters I saw him on a daily basis in duties, in the halls, on the bulkhead ... and even at meals", dijo, según el informe. "Every time I saw him, I immediately had a panic attack".

Una supuesta víctima que sufrió lesiones graves durante un supuesto ataque, incluyendo pelvis desplazada, costillas y vértebras y un hombro dislocado, fue asignada a guardia nocturna y se le dijo que tendría que encontrar un reemplazo si no podía estar de guardia, según el informe.

El informe del Senado llega después de una audiencia tensa en junio en la que los senadores interrogaron al actual líder de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, diciendo que ha fomentado una "cultura de encubrimiento" en la agencia. Aunque Fagan y otros líderes de la Guardia Costera han destacado una serie de cambios en la forma en que se aborda la conducta indebida en la agencia, los senadores han dicho que está claro que el abuso sexual sigue siendo "persistente y inaceptablemente prevalente" en toda la Guardia Costera.

El subcomité celebrará otra audiencia el jueves para escuchar públicamente a las filas de la institución. El último

