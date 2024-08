- La institución financiera Fegebank advierte contra el establecimiento prematuro de sociedades.

A diferencia del primer alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher del SPD, la segunda alcalde Katharina Fegebank de los Verdes no descarta ninguna coalición después de las próximas elecciones, excepto con la AfD. Le dijo a la Agencia Alemana de Prensa que no es sabio excluir ciertas constelaciones y alianzas antes de las elecciones. "Puedes acabar rápidamente en un callejón sin salida", dijo. Sin embargo, enfatizó que no puede imaginarse una coalición de tres partidos en Hamburgo. "Me falta la imaginación para ver cómo podría suceder", dijo. Sin embargo, cree que es crucial para la convivencia democrática y la competencia mantener el diálogo. "La conversación abierta con los competidores democráticos siempre es una buena cosa", dijo.

Tschentscher había descartado anteriormente una coalición de tres partidos bajo su liderazgo. "No estoy disponible para coaliciones inestables como las de muchos otros estados", le dijo a dpa. Sus dudas sobre la gobernabilidad general de la CDU habían molestado al líder estatal y fraccional de los Cristianos Demócratas, Dennis Thering.

Fegebank no sabe qué representa la CDU en Hamburgo. "¿Realmente está en camino de convertirse en un partido de la ciudad moderno, o está atascado en el pasado? Algunas declaraciones recientes sugieren que se trata más de emitir prohibiciones de palabra que de abordar temas futuros. No sé si eso es una oferta interesante para los residentes de Hamburgo", dijo.

Al igual que Tschentscher, Fegebank criticó la postura de la CDU sobre el proyecto de desarrollo urbano de Oberbillwerder. "En un estado ciudad como Hamburgo, que ya es muy densamente poblado, necesitamos nuevas viviendas asequibles. Ese es uno de los temas cotidianos más importantes para los residentes de Hamburgo. Por eso queremos un vecindario futuro como Oberbillwerder", dijo. La oposición de la CDU a esto, sin razones claras, es un misterio para ella. "Especialmente desde que la CDU está exigiendo simultáneamente que se construya más en Hamburgo", dijo. "Donde se hacen ofertas, la CDU bloquea el camino. Y por supuesto, un candidato líder debe responder a tales preguntas si pretenden asumir la responsabilidad de toda la ciudad".

Fegebank prefiere una coalición verde-roja

Fegebank ve el compromiso temprano de Tschentscher de continuar la coalición rojo-verde como un cumplido. También encuentra la cooperación "fiable, confiable y exitosa", y cree que muchos residentes de Hamburgo comparten esta opinión. En general, los Verdes tienen la mayor simpatía por la cooperación con los Socialdemócratas. "Verde-Rojo, naturalmente, sería la coalición preferida", dijo.

Es lógico que quiera presentarse como candidata a alcalde de su partido en las elecciones de marzo del próximo año. "Durante casi una década, he tenido el privilegio maravilloso, como alcaldesa y senadora, de ayudar a dar forma al destino de la ciudad, iniciar e implementar cosas", dijo la mujer de 47 años. "Hemos logrado mucho en protección ambiental y clima, transición de la movilidad, fortalecimiento del estado de derecho, democracia y cohesión social. Y hemos puesto a Hamburgo de nuevo en el mapa como un centro científico".

Pero aún no ha terminado y tiene un fuerte deseo de presentarse como candidata a alcalde en las próximas elecciones, "si mi partido está de acuerdo", dijo Fegebank. "Quiero intentarlo de nuevo y lanzar mi sombrero al ruedo".

Correr directamente contra Tschentscher

No ha hablado con Tschentscher sobre su intención de correr directamente contra él. " Porque asumí que -a diferencia de la última vez- no era una sorpresa o noticias para él". En 2020, le había dado una pista. "Esta vez, ambos sabemos que podemos continuar trabajando juntos de manera fiable y confiable en los próximos meses. Todavía tenemos mucho en el plato en esta legislatura. Y la campaña es la campaña - los dos somos profesionales en eso".

