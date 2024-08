- La inminente llegada de murciélagos, ratas y ardillas rabiosas es señal de una inminente destrucción.

Última vuelta, amigos! El gran final del inaugural "Junglecamp de Leyendas" está a la vuelta de la esquina. En el día 14, la población del campamento disminuyó en dos: fue el turno de Eric de tropezar, citando castigo por ser "fiel a sí mismo" ("Sufrí las consecuencias de ser el hombre que soy"), y el de Elena Miras, que se sintió "enterrada" ante la perspectiva de un desafío en la selva, lo que resultó en un ataque de pánico, lágrimas y, finalmente, la frase que enterró sus esperanzas de victoria: "Soy una estrella, sacadme de aquí".

A pesar del caos y la discordia, los observadores atentos pudieron descubrir algunas curiosidades interesantes en el grupo, que podrían haber llegado a la sección de "Conocimiento inútil" de la revista "Neón". Por ejemplo, la visión de Sarah Knappik de un murciélago durmiendo en el "Jungle Toilet" activó su alarma del fin del mundo: "Los murciélagos llevan todas las enfermedades de la Tierra y tienen el potencial de eliminar a la humanidad", advirtió.

Tanto Elena Miras como Gigi Birofio lidiarón con el intruso murciélago valientemente. Elena hizo un rápido "kischi kischi!" y el murciélago se alejó insatisfecho. "Dijo: 'Soy un murciélago, sacadme de aquí'", concluyó Sarah K. más tarde. Jan Böhmermann y Olli Schulz, considera el murciélago para vuestro podcast "Animales que lo han logrado".

El Eric Stehfest elegido por las voces de Elena Miras y Danni Büchner tenía otras criaturas en mente cuando reflexionó y lamió sus heridas. "Siempre hubo miedo de ratas en el campamento", dijo el actor,Looking somberly through Erich Honecker-tinted lenses. "No soy una rata. No corro por las alcantarillas", replicó Danni Büchner. También negó vehementemente los acusaciones de Eric de que vivían un "estilo de vida lujoso". Después de la muerte de su esposo, no tuvo "nada" y lo había reconstruido todo de nuevo. Elena no quería escuchar "esa mierda".

La partida de Eric pareció molestarle, como demostró con su "regalo de despedida". Nominó a Elena y a Georgina para que se enfrentaran entre sí. "Nos volveremos a ver", se despidió, abrazando a Miras. Gigi quedó impresionado por la estrategia de Eric, alabando sus "tácticas de zorro". Rindió homenaje a Georgina a su manera única: "Siempre es subestimada, pero Georgina es como un mapache rabioso".

Junglecamp de Leyendas: Gigi Birofio y sus excentricidades

Acerca de Gigi: Kader Loth, una persona "iluminada espiritualmente" renowned, predijo que Gigi pronto sería padre de cuatro hijos ("Veo a pequeños niños llorando por papá") y, desafortunadamente, experimentaría la ruina financiera ("Te quedarás en la bancarrota debido a tu incapacidad para manejar el dinero"). Gigi cambió de tema, compartiendo detalles de sus elaborados rituales de citas ("¡He estudiado esto!"): Ahora el mundo sabe que el gigoló "Bumsformat" prefiere acurrucarse, pero solo después del sexo, ya que "de lo contrario, todo explotaría". Le gusta invitar a primeras citas a la sala de saltos, donde las emociones están a flor de piel. "Soy un romántico", admite el de 25 años. Sarah K. se pregunta si tiene luces de cuerda en su habitación.

Para Mola Adebisi, la personalidad torpe de Gigi es solo un acto: "Gigi ha llevado a todos a creer que es un tipo inofensivo y agradable. Ha demostrado un alto nivel de inteligencia emocional", dice el moderador ("Aún estoy muy solicitado") como experto en psicología. Sobre sí mismo, el de 51 años solo puede hablar positivamente: "No votaría, ya que coincide con mi naturaleza y valores cristianos", dijo al nominar. Esta eventualidad llevó a la eliminación de Eric.

Mola también tuvo thoughts sobre el ataque de pánico de Elena Miras: "Difícil - posible, pero difícil", dijo pensativamente cuando Georgina Fleur excitadamente informó que Elena había temblado por todo su cuerpo, citando miedo.

Georgina ahora tiene posibilidades prometedoras de ganar toda la competencia. En los últimos días, ha emprendido un viaje del héroe, a menudo necesitando ganar al público: maldijo como una manada de cocheros de Fiaker en Viena en un minuto y se transformó en un jugador de equipo desinteresado al siguiente, recogiendo muchas estrellas y luego consolando sinceramente a la

