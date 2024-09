La iniciativa de Gianni Infantino se encuentra frente a numerosos desafíos

El zumbido de FIFA, preocupaciones de los profesionales y la incertidumbre persiste: El próximo Mundial de Clubes, que se celebrará nueve meses antes, sigue siendo un misterio con muchos conflictos potenciales. A pesar de los recientes elogios del CEO del BVB, Hans-Joachim Watzke, que lo ha llamado un éxito garantizado, el torneo sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta: ¿Dónde se celebrará? ¿De dónde vendrán los millones prometidos a los clubes? ¿Y se pueden ignorar las quejas de muchos profesionales, incluidas las posibles amenazas de huelga?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, continúa promocionando su proyecto de mil millones de dólares, calificándolo de "éxito" durante meses. Pero el alboroto que rodea al torneo no oculta el hecho de que hay muchas incógnitas, incluidas su ubicación, las fuentes de financiación y el posible desaire a las quejas de los jugadores.

Aunque hay varios temas que aún deben aclararse, una cosa está clara: el nuevo Mundial de Clubes contará con 32 equipos de África, Asia, Europa, América y Oceanía, incluidos Bayern Munich y Borussia Dortmund. El torneo se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en EE. UU. El logotipo y "Libre de deseos" como canción oficial ya se han revelado.

Los derechos de transmisión y los patrocinios siguen en el aire

Sin embargo, hay otros detalles que aún no están claros. La distribución de los derechos de transmisión, una fuente significativa de ingresos, aún no se ha finalizado. Según informes británicos, Infantino recently presentó los beneficios de la competencia a las posibles estaciones de televisión después de que un trato con Apple TV se cayera. Los patrocinadores aún no se han anunciado, con Arabia Saudita, anfitrión del Mundial de 2034, potencialmente actuando como respaldo financiero bajo ciertas condiciones. La FIFA se ha negado a comentar al respecto debido a la confidencialidad comercial.

Un informe reciente de "The Guardian" sugiere que se presentarán ocho estadios esta semana. Los posibles lugares incluyen Pasadena, Seattle, Atlanta, Orlando, Miami, Philadelphia y dos estadios en Nueva Jersey. Sin embargo, la participación de clubes como Auckland City y Al-Hilal plantea el riesgo de asientos vacíos en grandes estadios, lo que hace que la búsqueda de arenas adecuadas sea más desafiante, especialmente durante la Copa de Oro en la costa oeste de EE. UU.

Watzke sigue optimista

A pesar de los problemas, Watzke sigue optimista sobre la competencia, viéndola como "obvia" y "que tiene sentido". Infantino comparte el sentimiento de Watzke, viendo el Mundial de Clubes expandido como un "desarrollo importante" para el fútbol y un torneo que asegurará un lugar permanente en el calendario del fútbol en los próximos años. Sin embargo, quedan muchos desafíos por delante antes de que eso se logre.

La disputa entre el sindicato de jugadores FIFPro y las ligas, junto con la asociación mundial, ha aumentado, lo que ha llevado a preocupaciones sobre un "calendario sobrecargado" que representa un "riesgo para la salud de los jugadores". En consecuencia, las ligas y los profesionales ahora están tomando medidas legales contra el Mundial de Clubes, incluso se están considerando huelgas en algunos lugares.

Sin embargo, los aficionados siguen expresando su emoción por el torneo. La FIFA ha revelado además que el Mundial de Clubes reformado contará con un mayor número de equipos, lo que podría proporcionar un torneo más inclusivo y emocionante para los aficionados de todo el mundo. A medida que se acerca el evento, las expectativas están aumentando y la FIFA trabaja diligentemente para asegurarse de que el torneo cumpla con su potencial.

La promoción del presidente de la FIFA del nuevo Mundial de Clubes, a pesar de las muchas incógnitas, destaca la fe de la organización en el éxito del torneo. Sin embargo, la seguridad de los derechos de transmisión y los patrocinios sigue siendo un tema controvertido, con negociaciones en curso y posibles socios como Arabia Saudita siendo considerados.

A pesar de los desafíos legales de las ligas y los jugadores, la FIFA sigue siendo optimista sobre la emoción de los aficionados por el Mundial de Clubes reformado. El mayor número de equipos participantes se espera que proporcione un torneo más inclusivo y emocionante, lo que aumentará aún más la expectación por el evento.

Lea también: