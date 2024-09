La iniciativa de apoyo financiero de Johnson en riesgo de colapso debido a la resistencia de los miembros del partido republicano

La Cámara de Representantes está programada para votar el miércoles sobre un proyecto de ley de financiamiento de seis meses que incluye una disposición controvertida para evitar el voto de no ciudadanos. Sin embargo, al menos siete republicanos de la Cámara han expresado su desacuerdo con el proyecto de ley de financiamiento, lo que, junto con la oposición demócrata, podría dejarlo obsoleto en la Cámara y hacerlo inviable en el Senado controlado por los demócratas. La Casa Blanca también ha indicado que el presidente vetaría la medida.

Si el plan de gasto del Partido Republicano no pasa por la Cámara, sería una fuente de humillación para los republicanos de la Cámara, revelando aún más las tensiones internas y obligándolos a correr para strategizar a medida que se acerca la fecha límite de cierre a finales de mes.

El plan de gastos de seis meses del Partido Republicano, que superó su primer obstáculo procedural el martes, busca mantener el financiamiento del gobierno hasta marzo de 2025. La propuesta incluye el proyecto de ley SAVE Act, propuesto por los republicanos y aprobado anteriormente en la Cámara en julio, que requiere prueba tangible de ciudadanía estadounidense para el registro de votantes en las elecciones federales - una medida ya considerada ilegal para no ciudadanos en las elecciones federales.

La presión por el SAVE Act surge mientras Trump y sus aliados siguen preocupados por la integridad electoral en vista de las elecciones de 2024.

En un posible giro complicado para los republicanos, Trump publicó en Truth Social el martes: "Si los republicanos de la Cámara y el Senado no reciben garantías sobre la seguridad electoral, NO DEBEN, DE NINGUNA MANERA, PROCEDER CON UNA RESOLUCIÓN CONTINUADORA EN EL PRESUPUESTO".

Johnson coincidió con la postura de Trump sobre el financiamiento del gobierno, diciendo a CNN's Jake Tapper en "The Lead" el martes: "Creo que el presidente Trump está diciendo exactly lo que he estado diciendo, y es que necesitamos garantías sobre la seguridad electoral y el financiamiento del gobierno".

Johnson ha estado intentando salvar el plan de gastos temporal a pesar de la oposición de los republicanos, pero no descartó la posibilidad de aprobar un proyecto de ley "limpio" para mantener las operaciones del gobierno cuando se le presionó a CNN's Manu Raju antes del martes.

"Estoy aquí para ganar", dijo el portavoz. "No voy a involucrarme en especulaciones y tratar de calcular todos los posibles resultados".

La determinación de Johnson de seguir adelante con el plan surge de la creciente insatisfacción entre la facción de derecha de su conferencia, que predice que el SAVE Act probablemente sería eliminado una vez que el Senado rechazara la medida, incluso si el proyecto de ley de financiamiento pasa por la Cámara.

Johnson aún no ha revelado una estrategia alternativa. Muchos conservadores de la Cámara también abogan por recortes presupuestarios a largo plazo en lugar de proyectos de ley de financiamiento temporales.

Johnson se mantuvo firme el martes y dijo que los republicanos de la Cámara "están avanzando con la legislación" a pesar de la oposición dentro de su propia conferencia y reconoció: "Tengo un par de colegas más con los que hablar. Lo haremos hoy".

Comentó que la conferencia tuvo una "buena reunión" el martes por la mañana con "debate interesante".

La política que rodea el plan de gastos del Partido Republicano se está volviendo cada vez más compleja, con al menos siete republicanos de la Cámara expresando su desacuerdo con el proyecto de ley debido a su disposición controvertida. La presión por el SAVE Act, que requiere prueba tangible de ciudadanía estadounidense para el registro de votantes, está causando tensiones internas en el Partido Republicano, con Trump y algunos republicanos insistiendo en garantías de seguridad electoral antes de proceder con el presupuesto.

