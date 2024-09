La información esencial de hoy incluye:

Aquí hay más cosas que necesitas saber para Mantenerse Informado y Continuar con Tu Día.

Recibe 5 Hechos en tu buzón

Tu día está lleno de actividades. 5 Hechos es tu tienda única para las últimas actualizaciones de noticias, junto con otras historias y videos que tienen a la gente absorta. Regístrate aquí para el boletín de noticias 5 Hechos.

1. Oriente Medio

Hezbolá ha prometido represalias por un ataque israelí que causó la muerte de al menos nueve personas e hirió a muchas otras en todo el Líbano el martes. El ataque involucró la detonación de buscadores pertenecientes a miembros de Hezbolá, que contaban con el respaldo de Irán, casi simultáneamente. Las imágenes mostraban a compradores y transeúntes desplomándose en la calle después de las explosiones. Israel se cree que está detrás del ataque, según los hallazgos de CNN. The New York Times informó que Israel había introducido explosivos en un lote de buscadores con destino a Hezbolá. Se instaló un interruptor para detonarlos a distancia, según el informe. Israel aún no ha comentado al respecto. El ataque tiene el potencial de intensificar las tensiones en Oriente Medio, que ya están elevadas debido a los enfrentamientos de Israel con Hamas en Gaza. También destaca la vulnerabilidad de Hezbolá, ya que sufrió daños significativos en su red de comunicaciones.

2. Carrera presidencial

Después de un aparente intento de asesinato, ambos candidatos presidenciales reanudaron sus actividades de campaña en estados clave el martes. La vicepresidenta Kamala Harris habló ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Filadelfia, donde denunció los rumores engañosos sobre migrantes en Springfield, Ohio, como "una vergüenza". Trump celebró un acto en Flint, Míchigan, y saludó a los simpatizantes en su primer evento de campaña desde el aparente intento de asesinato. Habló sobre aranceles, sus recientes conversaciones con el presidente Joe Biden y Harris, y comentó sobre el desempeño del Servicio Secreto durante el incidente.

3. Tratamientos de FIV

Los republicanos del Senado bloquearon el martes un proyecto de ley que pretendía garantizar el acceso nacional a los tratamientos de fecundación in vitro (FIV). Los demócratas reintrodujeron el proyecto de ley después de que los republicanos bloquearan anteriormente su avance en junio. La legislación propuesta haría que los tratamientos de FIV sean más asequibles al exigir la cobertura de los tratamientos de fertilidad bajo los seguros patrocinados por los empleadores y ciertos planes de seguro público. También ampliaría la cobertura de los tratamientos de fertilidad, incluidos los de FIV, en la atención de la salud de los miembros de las fuerzas armadas y veteranos de EE. UU. Muchos republicanos criticaron la iniciativa liderada por los demócratas como una intromisión inapropiada, mientras expresaban su apoyo a la FIV. La votación forma parte de un plan más amplio de los demócratas del Senado para diferenciarse de los republicanos en cuanto a la atención de la salud reproductiva a medida que se acercan las elecciones.

4. Trabajadores de la automoción

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Automoción United, Shawn Fain, anunció el martes que el sindicato planea realizar votaciones de autorización de huelga contra Stellantis. El fabricante de automóviles enfrenta acusaciones de no cumplir con las garantías que hizo en un acuerdo laboral de 2023, que puso fin a una huelga de seis semanas. En ese momento, Stellantis tenía 43,000 miembros del UAW en 19 instalaciones de fabricación en todo el país. Es posible que solo algunos locales realicen votaciones de autorización de huelga, lo que podría afectar las operaciones en varias instalaciones de Stellantis. Sin embargo, incluso una huelga limitada podría tener un impacto en varias instalaciones de operaciones de Stellantis. Stellantis niega haber violado el acuerdo y mantiene que aún tiene suficiente tiempo para cumplir con los objetivos de inversión y compromisos de producción acordados.

5. Sean ‘Diddy’ Combs

Sean “Diddy” Combs se espera que desafíe la decisión de un juez federal de mantenerlo en detención sin fianza después de comparecer ante la corte el martes y declararse no culpable de cargos que incluyen conspiración de racketeo, tráfico sexual y transporte con la intención de participar en la prostitución. Combs permanecerá en custodia hasta la audiencia judicial, decidió el juez. Al musician was detained Monday at the Park Hyatt Hotel in Manhattan and transported to federal custody by Homeland Security Investigations, according to a source familiar with the negotiations for his surrender. The indictment alleges that Combs, 54, headed a criminal enterprise using his business empire to engage in illicit activities, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice.

SUCEDIENDO MÁS TARDE

La Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés

La Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés hoy, lo que significaría el primer recorte de tasas desde 2020. La decisión representa un logro significativo en la lucha continua del banco central contra la inflación y proporciona algo de alivio para los estadounidenses que luchan con los altos costos de la inflación.

BROWSE DE DESAYUNO

Lunchables enfrenta a un nuevo competidor

Personalidades populares de YouTube han entrado en la competencia contra Lunchables, desafiándolos con una "alternativa más saludable" dirigida a su joven audiencia. Sin embargo, la falta de frutas frescas puede dejar a los padres decepcionados.

¿Por qué los padres deben ser cautelosos con los trampolines?

La Academia Americana de Pediatría advierte contra el uso doméstico de trampolines debido al alto riesgo de lesiones. Un pediatra explica por qué los padres deben preocuparse.

India celebra el festival hindú Ganesh Chaturthi

Los devotos en India se reunieron para el festival hindú Ganesh Chaturthi, honrando el nacimiento de Ganesha, la deidad reconocida por la prosperidad y la sabiduría.

¿La colección de monedas más cara del mundo?

Un coleccionista prohibió la venta de sus monedas durante 100 años. Un siglo después, el primer conjunto se vendió por más de $16 millones.

Miami Dolphins coloca a Tua Tagovailoa en la reserva de lesionados

Los Miami Dolphins colocaron a su quarterback titular, Tua Tagovailoa, en la reserva de lesionados después de su último golpe de concusión.

48Ese es el número de días que faltan para las elecciones presidenciales de 2024. Con poco tiempoleft en la contienda, el ex presidente Donald Trump y su prole iniciaron una nueva empresa de criptomonedas esta semana, según informes que sugieren que puede estar llena de riesgos y dilemas éticos si triunfa.

INSPIRACIÓN DIARIA

Hay una brecha significativa entre la especie humana y el océano. Nuestro objetivo es impulsar esa transformación intergeneracional y volver a conectar a la humanidad con el mar.

— Sean Wolpert, director de DEEP, una empresa británica que busca crear un habitat submarino significativo para 2027. La columna vertebral de su ambicioso proyecto es un refugio submarino llamado el sistema Sentinel, que la empresa promete permitirá a las personas residir y trabajar a una profundidad de aproximadamente 650 pies durante alrededor de un mes.

PREVISIONES PARA HOY

Obtenga su pronóstico local aquí>>>

Y AL FINAL...

La IA está transformando el tratamiento del cáncer en EAU El Centro Médico Cleveland de Abu Dhabi está utilizando inteligencia artificial para transformar el tratamiento del cáncer. Vea cómo la IA puede ayudar a detectar el cáncer antes, guiar a los médicos en el diagnóstico y mejorar los resultados de los pacientes.

El boletín de noticias 5 Facts puede mantenerte informado sobre los eventos en curso, incluido el posible aumento de tensiones en el Oriente Medio debido al ataque de Israel a Hezbollah. (EE. UU.)

La vicepresidenta Kamala Harris y la candidata presidencial Donald Trump reanudaron sus actividades de campaña después de sus respectivos incidentes, dirigiéndose a sus seguidores y abordando temas clave como las tarifas y los migrantes. (EE. UU.)

Lea también: