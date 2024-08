- La influencia externa se encuentra con el vacío interior: la batalla de Felix Jaehn con el bienestar mental

La noticia envió ondas de choque a través de muchos fans: "Tengo malas noticias, tengo que poner en pausa todos los shows temporalmente, hasta nuevo aviso", reveló Felix Jaehn en Instagram. Él explicó: "Me siento demasiado expuesto para performar en este momento". Esta revelación fue inesperada, dado que la estrella había hablado anteriormente sobre problemas de salud mental y recently había expresado sentirse mejor.

En una entrevista de verano posterior a un largo descanso, Jaehn compartió: "Me siento mucho más seguro ahora. Estoy más anclado y tengo una mejor comprensión de quién soy y lo que deseo". Hace cuatro meses, Jaehn declaró ser no binario. "Me refiero como Fee en este momento, habiendo transitado bajo el paraguas no binario y deseando una etiqueta de género neutra", compartió Jaehn en el podcast "Sweet and Spicy" y mencionó su intención de continuar haciendo música como Felix Jaehn.

Felix Jaehn ha lidiado con ataques de ansiedad desde la infancia

"Hacer la transición no es sencillo, pero sientan libre de referirse a mí como Fee", sugirió Jaehn. Además, Jaehn prefiere el pronombre de género neutro "dey/den" en alemán, similar al inglés "they/them".

No está claro si salir del armario intensificó sus luchas de salud mental. El año pasado, Jaehn habló sobre haber experimentado homofobia: "He enfrentado numerosos ataques verbales debido a mi identidad queer. Desafortunadamente, incluso sucedió recientemente cuando estaba fuera". En 2018, Felix Jaehn reconoció públicamente ser bisexual por primera vez.

Tan temprano como en 2019, Felix Jaehn destacó la importancia de la salud mental en el talk show Markus Lanz. "A menudo se pasa por alto nuestra salud mental - nuestra mente, pensamientos, emociones. Realmente creo que nuestro bienestar depende de nuestra salud mental", compartió Jaehn. El fenómeno musical aprendió esto de la manera difícil cuando la fama repentina de "Cheerleader" en 2015 lo golpeó a la edad de 20 años.

"No estaba preparado para la escala y luché por hacerle frente cuando sucedió de repente", reflexionó Jaehn en la entrevista de Stern sobre el éxito meteórico. A pesar de recorrer el mundo en gira, los desafíos continuaron. "Primero sentí la presión a través de migrañas y dolor de espalda. Luego comenzaron los ataques de pánico. Solo salía de la casa cuando tenía que cumplir con las obligaciones. Ni siquiera iba al supermercado por miedo", detalló Jaehn en la entrevista de Stern de 2021. La soledad en la gira agravó sus problemas de salud mental.

La meditación, el ejercicio, las duchas frías y cambiar regularmente el teléfono al modo avión se convirtieron en mecanismos de afrontamiento cruciales. En algún momento, la estrella incluso se retiró a un monasterio.

Recientemente, parece que Jaehn ha buscado ayuda profesional. "No comprendí completamente la magnitud de mi dolor hasta que busqué ayuda experta", indicó Jaehn en Instagram en relación con las cancelaciones de los shows. Sin embargo, hay una luz al final del túnel para todos los fans: aunque Jaehn no estará performing temporalmente, aún se lanzará nueva música. Jaehn confirmó esto en una historia de Instagram y agradeció a los fans por su apoyo.

Dado el lanzamiento

Lea también: