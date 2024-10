La influencia del 'Riboto de los Hermanos Brooks' en 2000 en el estratega de campaña de Trump para 2020

La demanda de una "rebelión" refleja iniciativas de la campaña de Trump en otros estados clave durante las elecciones de 2020, según recientes afirmaciones desveladas por el fiscal especial Jack Smith en un tribunal federal de Washington D.C., tal como se indica en los documentos judiciales.

Esta solicitud recuerda los últimos 25 años en la política estadounidense, según apuntó Persona 5, un operario de Trump que había sido advertido sobre posibles situaciones caóticas similares al influyente "motín de Brooks Brothers" que interrumpió un recuento en el condado de Miami-Dade tras las elecciones de 2000.

El "motín de Brooks Brothers" ha ocupado un lugar notable en la memoria colectiva, possibly debido a su llamativo apodo. Es un apodo que fue indicativo de un grupo de republicanos bien vestidos que se congregaron en Florida, armados con abogados y personal, en un momento en que la vestimenta habitual en Miami podría haber sido más común.

El objetivo detrás de las acciones de la campaña de Trump en 2020, según se indica en los documentos judiciales, era disrupt the system. Trump continúa afirmando su inocencia y acusa estas actuaciones legales en su contra de ser parte de una "caza de brujas" sin fundamento. No tendrá la oportunidad de defenderse contra las acusaciones de Smith hasta después de las elecciones de 2020 debido a su efectiva táctica de prolongar los casos judiciales.

Las acusaciones revisadas de Smith contra Trump

Smith revisó y eliminó ciertos aspectos de sus acusaciones iniciales contra Trump, que habían sido presentadas un año antes, tras la concesión por parte del Tribunal Supremo de una inmunidad única a Trump por cualquier posible mala conducta como Presidente de los Estados Unidos.

Estas nuevas acusaciones, detalladas en los documentos judiciales, proporcionan nueva información sobre los hallazgos de Smith y su equipo tras su investigación y los testimonios del gran jurado.

El equipo de justicia de CNN ahondó en estas acusaciones, que constituyen la columna vertebral del caso de Smith contra Trump. Según ellos, el FBI había sido capaz de reconstruir las actividades de Trump durante los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 utilizando sus registros telefónicos.

Haciendo referencia al motín de Brooks Brothers

El motín de Brooks Brothers de 2000 merece un examen más detallado a la luz de las acusaciones de Smith sobre los disturbios en Detroit, en caso de que el recuento de votos se extienda más allá del día de las elecciones en las elecciones próximas. Los republicanos han anunciado abiertamente su intención de desplegar a 100.000 supporters para supervisar el recuento de votos en estados clave.

Las comparaciones entre las acciones de la campaña de Trump en 2020 y las de la campaña de Bush en 2000 no son una idea nueva.

Douglas Heye, un antiguo comentarista político de CNN con una amplia experiencia en el Partido Republicano, estableció la conexión durante las elecciones de 2020 y argumentó que las acciones de 2020 no se parecían en nada a los eventos de 2000.

Heye, que había participado activamente en el motín de Brooks Brothers, reconoció las diferencias entre las dos situaciones. Señaló que su objetivo final era asegurarse de que cada voto se contara de manera justa, a diferencia de los seguidores de Trump que intentaban disrupt the recount.

Según Heye, las protestas en 2020 estaban destinadas a garantizar un proceso de votación justo y transparente, que a menudo había sido pasado por alto por los medios de comunicación en ese momento.

“Los observadores electorales y los medios de comunicación deberían haber sido permitidos en la sala, asegurando que el proceso de conteo fuera transparente. Ese aspecto fue a menudo ignorado en los informes de los medios de comunicación en ese momento”, señaló Heye mediante un correo electrónico. “¿No debería esto seguir siendo la norma, independientemente de qué candidatos estén involucrados?”

La metodología de la indignación

Algunos expertos tienen una visión más pesimista del motín de Brooks Brothers. El historiador presidencial de la Universidad de Princeton, Julian Zelizer, lo identificó como un ejemplo temprano de cómo el Partido Republicano estaba utilizando la indignación en su artículo publicado poco antes de las elecciones de 2020. Predijo que Trump y sus aliados explotarían los resultados de las elecciones a su favor, lo que resultó ser una predicción precisa, dada la persistente afirmación de Trump de que solo podría perder mediante fraude, a pesar de la falta de cualquier evidencia sólida de un fraude generalizado.

Dado que los documentos judiciales sugieren que un operario de la campaña de Trump estaba intentando orquestar un "motín" en Detroit, esto no es sorprendente desde una perspectiva histórica. Hoy en día, Trump sigue afirmando que la única manera en que puede perder es mediante fraude, a pesar de la falta de cualquier evidencia sólida de un fraude generalizado.

"This situation builds on multiple decades of a growing radicalized party", stated Zelizer via email. "We saw with the Brooks Brothers riot how attention-grabbing chaos and throwing a wrench into the system became essential to the strategy, diverting attention from damaging issues while creating the impression that all is in turmoil – with the underlying argument that the GOP is needed to restore order."

While the Brooks Brothers riot is distinct from what transpired in 2020, it doesn't preclude the possibility that current Republican operatives might attempt to duplicate its theatrical disruption.

Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso fin a los recuentos en Florida el 12 de diciembre de 2000, tras los eventos del motín de Brooks Brothers.

Según las observaciones de la especialista en el Tribunal Supremo de CNN, Joan Biskupic, el actual Tribunal Supremo está compuesto por tres jueces - John Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. A pesar de no haber participado en los grandilocuentes argumentos legales en Miami, estos jueces contribuyeron a los esfuerzos de la campaña de Bush durante el acalorado proceso de recuento que tuvo lugar ese año en Florida.

El motín de Brooks Brothers en 2000 sirve como precedente en la política estadounidense, demostrando cómo los partidos políticos pueden utilizar tácticas disruptivas para desviar la atención de sus problemas. En el contexto de las elecciones próximas, algunos expertos advierten de que los operarios republicanos podrían buscar replicar esta

