- La inesperada muerte de los co-actores del programa fue una "sorpresa"

El actor canadiense Jason Priestley (54) ha sido conmovido por las muertes de sus excompañeros de elenco de "Beverly Hills, 90210" (1990-2000), Luke Perry (1966-2019) y Shannen Doherty (1971-2024). Lo reveló en una conversación con el periódico británico "Mirror".

El actor Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019 a los 52 años después de sufrir un derrame cerebral. La actriz Shannen Doherty falleció el 13 de julio de 2024 a los 53 años tras su lucha contra el cáncer.

"Me hizo reflexionar sobre mi propia muerte. Me desperté en mi cumpleaños 50 y me di cuenta de que he vivido la parte más significativa de mi vida", compartió el actor de "Private Eyes". Priestley cumplió 50 años el 28 de agosto de 2019, unos meses después de la muerte de Perry. "La partida de Luke fue completamente inesperada porque parecía tan saludable. Éramos vecinos y amigos, pasábamos mucho tiempo juntos. Compartimos mucho", dijo el actor canadiense-estadounidense.

Aunque Shannen Doherty, quien interpretó a la hermana gemela de Priestley en la serie de los 90, habló públicamente sobre su lucha contra el cáncer con su familia y en su podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", Priestley le dijo al periódico británico que su muerte fue igualmente impactante. "Siempre he admirado su determinación y fuerza, y aunque sabía que estaba enferma, su muerte fue una sorpresa y fue desgarrador para todos nosotros", reflexionó sobre Doherty. "Luchó durante tanto tiempo y parecía que iba a superarlo... hasta que no lo hizo".

Doherty era "una fuerza", recordó Priestley. "Estoy agradecido de haber pasado mucho tiempo con ella en los últimos años. He aceptado su muerte porque no teníamos asuntos pendientes".

El grupo de WhatsApp de "Beverly Hills, 90210"

Jason Priestley también mantiene el contacto con sus otros compañeros de elenco de "Beverly Hills, 90210" a través de un grupo de WhatsApp. Se ponen al día y disfrutan de la compañía mutua en eventos. "Cuando nos reunimos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Las mismas bromas, las mismas frases ingeniosas, excepto que algunos de nosotros ahora somos padres, así que hacemos bromas de padres", dijo Priestley, refiriéndose a sus colegas hombres.

Después de reflexionar sobre la muerte inesperada de Luke Perry y la muerte sorpresiva de Shannen Doherty, Jason Priestley luchó con su propia mortalidad. Sus partidas sirvieron como un recordatorio contundente de la inevitabilidad de la muerte, incluso para las personas que parecen invencibles.

A pesar de las discusiones públicas de Doherty sobre su lucha contra el cáncer y su resiliencia, su muerte fue un evento impactante y desgarrador para todos los involucrados.

Lea también: