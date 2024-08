La ineficacia de las deportaciones no se limita a Solingen, es un problema recurrente.

Las regulaciones de Dublín establecen que el país responsable es donde un solicitante de asilo presenta su solicitud, pero esto a menudo no se cumple en la realidad. El trágico suceso en Solingen puso en el punto de mira las prácticas de deportación de Alemania. No se trata solo de enviar a aquellos que no tienen elegibilidad de residencia a sus países de origen. También hay desafíos extensos en la colaboración con las naciones europeas socias. Las regulaciones de Dublín establecen que los refugiados deben solicitar en el primer país de la zona Schengen que ingresen, y que este país será entonces responsable. Sin embargo, está quedando claro que esto a menudo no funciona en la práctica - estamos hablando de miles de casos. El canciller Olaf Scholz ha destacado que este es ahora un tema constante en sus discusiones con los socios de la UE y la ministra del Interior Nancy Faeser.

Los Números: Solo un Pequeño Porcentaje es Transferido a Otros Países de la UE

Según el Ministerio Federal del Interior, el año pasado Alemania solicitó la deportación de migrantes a otros estados miembros de la Unión Europea en 74,622 ocasiones. De estas, 22,462 fueron rechazadas por los países de la UE respectivos. Por el contrario, los estados de la UE acordaron devolver refugiados y migrantes en 55,728 ocasiones. Sin embargo, solo hubo 5,053 transferencias a otros estados miembros en total en 2023.

En 2022, hubo 68,709 solicitudes de devolución y 4,158 transferencias. En la primera mitad de 2024, la situación no ha cambiado fundamentalmente: en este período, hubo 36,795 solicitudes para que Alemania asuma la responsabilidad de otros estados miembros de la UE, de las cuales 12,808 fueron rechazadas y 21,314 aceptadas. Solo 3,043 individuos fueron transferidos a otros estados miembros de la UE y Schengen.

¿Qué Nacionalidades Están Afectadas?

En 2023, las solicitudes de asunción a otros países Schengen afectaron casi la mitad de los afganos (16,968) y sirios (15,627). Les siguen los casos que involucran a personas de Turquía, Rusia, Irán, Iraq y los estados del Magreb. Las autoridades alemanas presentaron la mayor cantidad de solicitudes de asunción a Croacia (16,704) e Italia (15,479). Hubo 7,732 solicitudes de asunción a Bulgaria.

Según el Gobierno Federal, el traslado oportuno falló en 38,682 casos en 2023 - por lejos, la mayoría de los casos involucró a afganos (8,965) y sirios (8,120). En la mayoría de los casos, las personas afectadas luego reciben un estatuto de protección temporal y pueden quedarse por el momento.

Razón 1 para el Fracaso: Las Reglas

Según las regulaciones de Dublín III actuales, hay un período de seis meses dentro del cual un país debe solicitar el retorno de los refugiados a otro estado europeo - de lo contrario, el país donde se encuentra el refugiado se convierte en responsable. Este período de seis meses solo puede ampliarse a 18 meses si la persona es oficialmente registrada como desaparecida.

Debido al gran número de casos, la falta de digitalización de las autoridades de inmigración y la escasez de personal, el período de seis meses se supera con frecuencia en Alemania, lo que hace que Alemania sea responsable. A lo largo de los años, este número ha llegado a cientos de miles de personas.

Razón 2 para el Fracaso: La Práctica

Las estadísticas del gobierno citan la falta de cooperación entre los estados miembros de la UE, los problemas dentro de las autoridades de inmigración mismas, las personas que se esconden, los procedimientos judiciales administrativos y algo llamado "asilo de la iglesia" como razones para el fracaso de las deportaciones. En 1,334 ocasiones, no hubo conexión de vuelo. En 614 ocasiones, las personas involucradas eligieron regresar voluntariamente a sus países de origen.

Sin embargo, las estadísticas ocultan el hecho de que una parte significativa de la responsabilidad recae en las autoridades alemanas. Por ejemplo, en el caso del presunto atacante de Solingen, se inició el proceso de deportación a Bulgaria pero no se llevó a cabo de manera consistente. El nuevo paquete de asilo de la UE eliminará el plazo de seis meses y simplificará significativamente el procedimiento de retorno.

También hay problemas con la implementación de las deportaciones, que afectan no solo a las que son a otros estados Schengen. Según las estadísticas del Ministerio del Interior para la primera mitad de 2024, 132 deportaciones (incluidas 59 transferencias de Dublín) tuvieron que ser abandonadas debido a la resistencia de las personas involucradas. En 142 casos (incluidos 29 casos de Dublín), los pilotos se negaron a llevar a las personas a bordo. Las razones médicas llevaron a la cancelación de 36 deportaciones (incluidas 16 casos de Dublín).

Casos Problemáticos: Italia, Grecia, Bulgaria

Italia ha estado negándose a devolver personas bajo el procedimiento de Dublín desde diciembre de 2022, alegando un alto número de migrantes que entran por el Mediterráneo y una capacidad insuficiente en las instalaciones de recepción. Alemania continúa haciendo solicitudes infructuosas de devolución. Sin embargo, Italia hace una excepción para menores no acompañados.

Grecia ha sido criticada durante años por su trato a los refugiados, incluyendo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alemania reanudó la aceptación de devoluciones en 2017 pero exige garantías de que las personas serán alojadas de una manera que respete los derechos humanos. Sin embargo, Grecia solo proporciona asistencia social a aquellos que han residido legalmente en el país durante varios años, una política que no ha cambiado a pesar de las promesas de hacerlo.

En Alemania, decenas de miles están afectados. Las devoluciones solo son exitosas en casos individuales, a menudo debido a fallos judiciales. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia dictaminó el 19 de abril de 2021 que incluso aquellos reconocidos como titulares de protección en Grecia no pueden ser devueltos allí.

Las organizaciones de refugiados en Bulgaria también informan sobre graves problemas de derechos humanos, incluyendo ataques a migrantes. Esto podría explicar por qué algunas personas reciben consejos sobre cómo evitar ser devueltas.

Según los registros federales, alrededor de 14,885 personas que habían sido expulsadas de otro país europeo y luego habían vuelto a entrar en Alemania estaban presentes en Alemania el año pasado. De estas, aproximadamente 5,100 personas enfrentaban la posibilidad de deportación. La mayoría procedía de Rusia, con afganos e iraquíes siguiendo de cerca.

Es importante destacar que no es solo Alemania la que está presionando para el regreso de refugiados a otros países del Espacio Schengen. En 2023, se presentaron 15,568 solicitudes de varios países a Alemania, con la esperanza de que aceptara a individuos que habían ingresado inicialmente desde Alemania. Francia lideró el ranking con 5,209 casos, seguida por los Países Bajos (2,762), Bélgica (2,384) y Austria (1,067). Sin embargo, las autoridades alemanas no siempre accedieron a estas solicitudes. Hubo un acuerdo en 9,954 casos, y un total de 4,275 individuos fueron devueltos a Alemania. Curiosamente, Grecia también presentó 357 solicitudes, lo que resultó en la devolución de 167 individuos a Alemania.

A pesar de que las Regulaciones de Dublín exigen que los refugiados presenten su solicitud en el primer país del Espacio Schengen por el que entren, Grecia ha sido criticada por su trato a los refugiados, lo que ha llevado a Alemania a exigir garantías de que los individuos devueltos serán alojados de manera que respete los derechos humanos.

Además, Italia se ha negado a aceptar a individuos bajo el procedimiento de Dublín desde diciembre de 2022, argumentando que hay un gran número de migrantes que entran por el Mediterráneo y que no hay suficiente capacidad en las instalaciones de recepción. Esta situación en Grecia e Italia destaca los desafíos para aplicar efectivamente las Regulaciones de Dublín en toda Europa.

Lea también: